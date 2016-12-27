Опрос: Меркель по-прежнему пользуется доверием большинства немцев

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Deutsche Welle
вторник, 27 декабря 2016 г. 14:50
Большинство немцев по-прежнему уверены в том, что Ангела Меркель лучше других политиков справится с вызовами, стоящими перед Германией. На втором месте - глава ХСС Хорст Зеехофер, свидетельствуют данные опроса.
Angela Merkel
© Sipa Press/Scanpix

Большинство немцев по-прежнему считают, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше других политиков справится с проблемами Германии в предстоящем 2017 году. Такого мнения придерживаются 56 процентов участников опроса, проведенного TNS Emnid по заказу медиагруппы Funke.

Второе место по популярности занимает глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер. Ему отдают предпочтение 39 процентов опрощенных. На третьем месте - председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) - 35 процентов и на четвертом - социал-демократический политик Мартин Шульц (Martin Schulz), покидающий пост председателя Европарламента и являющийся одним из фаворитов на пост федерального канцлера от СДПГ (32 процента).

Лидер АдГ - на последнем месте

25 процентов опрошенных полагают, что лучше других с проблемами Германии справится сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Джем Эздемир. Лидера фракции Левой партии в бундестаге Сару Вагенкнехт поддерживают 20 процентов немцев, а председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера - 15 процентов.

На последнем месте по популярности - лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри, которую поддерживают 10 процентов респондентов.

Главная проблема - миграционный кризис

Согласно результатам опроса, обнародованным во вторник, 27 декабря, главной проблемой немцы считают миграционный кризис. 30 процентов респондентов считают, что политики должны в первую очередь ограничить приток беженцев в Германию.

25 процентов опрошенных считают важнейшей задачей пенсионное обеспечение, 17 процентов - борьбу с преступностью, 15 - предотвращение нового кризис в ЕС и лишь 8 процентов - снижение налогового бремени.

Deutsche Welle
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