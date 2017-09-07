Безработицу главной проблемой в своем городе назвали 91% жителей Даугавпилса, 90% — Резекне, 79% — Лиепаи, 77% — Вентспилса, 69% — Екабпилса, 65% — Юрмалы, 58% — Елгавы и 49% — Валмиеры.
Респондентам было предложено назвать три важнейшие проблемы из таких областей как безопасность, загрязнение воздуха, шум, общественный транспорт, услуги здравоохранения, образования и социальные услуги, безработица, жилищные условия и дорожная инфраструктура.
В Даугавпилсе одной из главных проблем берзработицу назвали 99% молодых респондентов (в возрасте 15-30 лет).
Доступность услуг здравоохранения беспокоит 62% жителей Даугавпилса, 58% — Вентспилса, 56% — Екабпилса, 55% — Валмиеры, по 50% — Лиепаи и Резекне, 49% — Елгавы, 32% — Юрмалы.
Дорожную инфраструктуру третьей важнейшей проблемой в городе назвали жители Елгавы (65%), Екабпилса (64%), Юрмалы (49%), Валмиеры (49%), Даугавпилса (42%), Лиепаи (42%) и Резекне (40%).
Высказать свое мнение о проблемах в городе отказались 19% жителей Юрмалы, 18% — Вентспилса, 14% — Валмиеры, 9% — Резекне, 7% — Екабпилса, 6% — Даугавпилса, 6% — Елгавы и 5% — Лиепаи.
Опрос проводился в январе 2017 года, в нем участвовали 4063 жителя восьми больших городов Латвии в возрасте от 15 до 95 лет.
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