Опрос: интернет-СМИ стали для латвийцев главным источником информации

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rus.DELFI.lv
среда, 19 июля 2017 г. 16:25
Самыми популярными в Латвии средствами массовой информации являются новостные порталы, они же вызывают у читателей больше всего доверия. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиаграмотности, проведенного компанией Latvijas fakti по заказу Министерства культуры.
Internet
© DELFI

Респонденты признали самым популярным источником новостей портал Delfi (27% опрошенных, полный текст исследования (.pdf)). В тройку также вошли TVNet (16%) и Apollo (10%), за которыми расположились телевизионные передачи и каналы (Panorāma, LTV1, LNT, Первый Балтийский канал, TV3 и LNT Ziņas). Для развлечений латвийцы предпочитают Facebook (15%), YouTube (10%), телеканалы TV3 и ПБК, а также Delfi. Следует отметить, что результаты опроса отражают представление респондентов о том, как они потребляют информацию, и отличаются от данных, которые можно получить при помощи других способов измерения аудитории.

Авторы исследования отмечают, что респонденты-латыши предпочитают потреблять информацию на латышском языке (90%), пять процентов являются аудиторией русскоязычных СМИ, еще 2,5% — англоязычных. В число 15 заслуживающих доверия латышской аудитории СМИ нет ни одного зарубежного. 80% русскоязычных респондентов выбирают русские СМИ, 15% охотнее потребляют информацию на латышском.

В ходе опроса также было установлено, что в тройку заслуживающих наибольшего доверия СМИ вошли Delfi (18%), телеканал LTV1 (11%) и новостная передача Panorāma (11%). Кроме того, зрители и читатели доверяют порталу TVNet, 1-му каналу Latvijas Radio, ПБК и LNT.

Уровень доверия к информации из социальных сетей оказался сравнительно невысоким — лишь 32% опрошенных заявили, что в целом верят тому, что узнают из Facebook, Twitter, draugiem.lv, Вконтакте и т.д. При этом среди молодежи доверие к соцсетям намного выше — им верят 54% респондентов в возрасте до 24 лет. Делятся непроверенной информацией 22% опрошенных (39% — в возрасте до 24 лет).

В опросе участвовали 1082 респондента в возрасте от 15 до 74 лет.

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