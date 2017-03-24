Оправданный судом Хосни Мубарак вышел на свободу

bbcrussian.com
пятница, 24 марта 2017 г. 15:40
Бывший президент Египта Хосни Мубарак отправился домой после шести лет заключения, сообщил его адвокат.
Hosni Mubarakas
© AP/Scanpix

Последние пять лет свергнутый президент находился в военном госпитале в Каире из-за проблем со здоровьем, в суд его доставляли на вертолете.

По словам его адвоката, теперь экс-президент уехал из госпиталя и отправился домой, в Гелиополис.

2 марта Высший апелляционный суд в Египте оправдал Мубарака по делу об убийстве демонстрантов в 2011 году, когда протестные акции привели к отставке правительства и президента, несмотря на массовые аресты и ввод войск в города. По данным ООН, в результате столкновения силовиков и протестующих погибло около 300 человек.

Хосни Мубарак в 2012 году получил пожизненный срок, так как суд признал его ответственным за расстрел мирных демонстрантов военными. Однако бывший президент обжаловал приговор, и в 2014 году решение было отменено. В ответ уже прокуратура подала в высший суд жалобу, но суд ее отклонил, и решение об оправдании Мубарака вступило в силу.

Мубараку 88 лет, он занимал пост президента Египта с 1981 по 2011 годы. Он вынужден был уйти в отставку на фоне массовых акций протеста в стране, которые начались зимой 2011 года. Протестующие требовали отставки президента и экономических реформ в стране.

После отставки Мубарака и правительства к власти пришло временное правительство. В 2012 году прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от "Братьев-мусульман" Мохаммед Мурси.

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