Оппозиция Венесуэлы обвинила Мадуро в организации переворота

Лидер оппозиции Венесуэлы Энрике Каприлес назвал конституционным переворотом решение президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.

Большинство в нынешней Национальной ассамблее Венесуэлы принадлежит оппозиции.

По словам Мадуро, депутатами новой Национальной ассамблеи будут обычные граждане - поддерживающие правительство рабочие и представители гражданского сообщества.

Как заявил Мадуро, этот шаг поможет преодолеть политический кризис, так как он лишит влияния оппонентов, представляющих, по его словам, опасность для страны.

Нынешняя Национальная ассамблея ранее обратилась к президенту Мадуро с призывом уйти в отставку в связи с тем, что страна переживает тяжелейший экономический кризис.

Председатель Национальной ассамблеи Хулио Борхес назвал заявление Мадуро очередной попыткой лишить венесуэльцев права голоса и еще одним шагом к политическому перевороту.

Экономический кризис в Венесуэле привел к тому, что в стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.

Оппозиция считает, что к этому привела политика Николаса Мадуро и нынешнего правительства.

Сторонники президента, в свою очередь, обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По последним данным, в результате таких столкновений уже погибли 28 человек.