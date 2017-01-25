ООН выражает обеспокоенность строительством еврейских поселений

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bbcrussian.com
среда, 25 января 2017 г. 07:55
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность в связи с решением израильских властей о расширении строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
© Reuters

Представитель генсека отметил, что ООН считает подобное строительство незаконным и что такие действия Израиля препятствуют установлению мира.

Во вторник министерство обороны Израиля объявило о строительстве еще 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу.

Большая часть домов будет построена в уже действующих поселениях. Около 100 домов будут построены в поселении Бейт-Эль, которое, по данным израильских СМИ, получило финансирование от семьи зятя президента США Джареда Кушнера.

В воскресенье Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме.

Израильские власти заявляют, что строительство новых домов необходимо в связи с естественным ростом населения в анклавах.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме, правительство Израиля принимает подобные решения, явно чувствуя за спиной поддержку президента США Дональда Трампа.

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ООН выражает обеспокоенность строительством еврейских поселений (1)

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность в связи с решением израильских властей о расширении строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
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