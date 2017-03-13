ООН: в 2016 году в Сирии было убито рекордное число детей

По данным детского фонда организации, ЮНИСЕФ, за прошедший год в Сирии были убиты более 650 детей.

Еще сотни умерли от болезней, от которых можно было бы вылечить при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи, отмечается в докладе.

Отчет ЮНИСЕФ был опубликован в преддверии шестилетия начала вооруженного конфликта в Сирии.

Неделю назад международная благотворительная организация Save The Children заявила о том, что дети в Сирии испытывают "токсический стресс", который может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе психическим, во взрослом возрасте.

По данным ЮНИСЕФ, за прошлый год по меньшей мере 851 ребенок был вынужден участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных группировок - это вдвое больше, чем годом ранее.