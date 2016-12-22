ООН создает штаб по расследованию военных преступлений в Сирии

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bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 11:25
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание специального органа, который будет помогать в документировании наиболее серьезных нарушений международного права в Сирии, включая возможные военные преступления и преступления против человечности.
© Reuters/Scanpix

За резолюцию проголосовали 105 государств-членов Ассамблеи. 15 государств, в числе которых Россия, Сирия, Иран, Китай, Куба и Венесуэла, выступили против резолюции. Представители 52 стран воздержались.

Документом основывается "международный независимый и беспристрастный механизм" под покровительством ООН, который будет "собирать, обобщать, хранить и анализировать свидетельства нарушений международного гуманитарного права и нарушений прав человека и готовить документы в целях облегчения и ускорения справедливых и независимых уголовных процедур".

Штаб будет содействовать работе созданной в 2011 году независимой международной Комиссии по расследованию событий в Сирии, которая была основана в 2011 под патронатом Совета ООН по правам человека.

Авторами резолюции выступили представители Лихтенштейна и Катара. Постоянный представитель Лихтенштейна в ООН Кристиан Венавесер выразил надежду, что резолюция станет "значимым шагом" для координации работы, которая ведется в ООН в связи с сирийскими событиями.

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джафари заявил, что резолюция - это "вопиющее вмешательство в дела государства-члена ООН", а также "прямая угроза разрешению" конфликта.

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