ООН сообщает о сильных разрушениях в иракском Мосуле

В ходе наступательной операции в иракском Мосуле, захваченном группировкой "Исламское государство", была разрушена большая часть города. Более 300 тысяч жителей бежали.

Во время наступательной операции на иракский город Мосул, захваченный террористической группировкой "Исламское государство" (IS), большая часть города была разрушена.

Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила координатор гуманитарной миссии ООН в Ираке Лиз Гранд. По ее словам, обследование местности и спутниковые фотоснимки показывают, что в городе разрушено более 1100 зданий.

Больше всего пострадала западная часть города. Были разрушены дома, школы и больницы, водопровод и электрические сети, отметила Гранд. Из западного Мосула бежали около 300 тысяч жителей и за ними могут последовать еще сотни тысяч.

Наступление армии Ирака при поддержке США с целью освободить Мосул от боевиков группировки "Исламское государство" началось в октябре 2016 года. В январе 2017 удалось взять восточную часть города, а в феврале началось наступление на западный Мосул.