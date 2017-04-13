ООН сообщает о сильных разрушениях в иракском Мосуле

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Deutsche Welle
четверг, 13 апреля 2017 г. 14:45
В ходе наступательной операции в иракском Мосуле, захваченном группировкой "Исламское государство", была разрушена большая часть города. Более 300 тысяч жителей бежали.
© AFP/Scanpix

Во время наступательной операции на иракский город Мосул, захваченный террористической группировкой "Исламское государство" (IS), большая часть города была разрушена.

Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила координатор гуманитарной миссии ООН в Ираке Лиз Гранд. По ее словам, обследование местности и спутниковые фотоснимки показывают, что в городе разрушено более 1100 зданий.

Больше всего пострадала западная часть города. Были разрушены дома, школы и больницы, водопровод и электрические сети, отметила Гранд. Из западного Мосула бежали около 300 тысяч жителей и за ними могут последовать еще сотни тысяч.

Наступление армии Ирака при поддержке США с целью освободить Мосул от боевиков группировки "Исламское государство" началось в октябре 2016 года. В январе 2017 удалось взять восточную часть города, а в феврале началось наступление на западный Мосул.

Deutsche Welle
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