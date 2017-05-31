ООН сообщает о гуманитарной катастрофе в Йемене

bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 14:08
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что Йемен находится на грани полного социального, экономического и организационно-правового краха.
© Reuters / Scanpix

Выступая на заседании Совета Безопасности, О'Брайен подчеркнул, что страна оказалась в такой ситуации исключительно из-за бездействия мирового сообщества, и теперь нуждается в немедленной помощи.

"Жители Йемена испытывают лишения и болезни, гибнут, в то время как весь мир на это просто взирает. Кризис там не приближается, он уже разразился - на наших глазах", - сказал представитель ООН.

По данным ООН, около семи миллионов йеменцев находятся на грани голода.

К тому же в Йемене свирепствует эпидемия холеры: на сегодняшний день в стране зарегистрировано уже 60 тысяч случаев этого заболевания. 500 заболевших скончались. А в течение ближайших шести месяцев, по данным экспертов, могут заболеть еще около 150 тысяч человек.

В свою очередь специальный посланник ООН Исмаил Ульд Шейх Ахмед заявил, что непрекращающиеся военные действия приводят к милитаризации населения страны, широкому распространению оружия и повсеместному использованию противопехотных мин. Он призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров и предотвратить углубление катастрофической ситуации.

В результате непрекращающегося конфликта в Йемене там, по данным ООН, лишь за последние два года там погибли более восьми тысяч человек, около 45 тысяч ранены.

В гуманитарной помощи нуждаются около 19 миллионов жителей страны, инфраструктура которой практически разрушена.

Сторонами конфликта в Йемене являются правительственные силы, которые поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и повстанцы-хуситы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

ООН сообщает о гуманитарной катастрофе в Йемене

ООН сообщает о гуманитарной катастрофе в Йемене
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что Йемен находится на грани полного социального, экономического и организационно-правового краха.

Изучавшие условия труда на фабрике Иванки Трамп активисты пропали

Изучавшие условия труда на фабрике Иванки Трамп активисты пропали
China Labor Watch тайно наблюдала за условиями труда на фабрике в Китае, производящей обувь для фирмы Иванки Трамп. Один активист организации задержан, еще двое пропали.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС: что это значит (37)

EU Flag
Во вторник верхняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Флинн предоставит Сенату США данные по делу о вмешательстве РФ в выборы (3)

Michaelas Flynnas
Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн согласился предоставить документы, которые ранее запрашивал Комитет Сената по разведке в рамках расследования возможного вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.

США готовы возобновить переговоры о зоне свободной торговли с ЕС (1)

США готовы возобновить переговоры о зоне свободной торговли с ЕС
Вашингтон открыт к возобновлению переговоров с Европейским Союзом о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP). Об этом заявил в интервью телекомпании CNBC во вторник, 30 мая, министр торговли США Уилбур Росс.
Facebook друзья
Rambler's Top100