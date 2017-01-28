ООН сдержанно отреагировала на указ Трампа о беженцах

Со всеми беженцами следует обходиться одинаково справедливо, независимо от их религии, гражданства и этнической принадлежности, подчеркнула международная организация.

Организация Объединенных Наций сдержанно отреагировала на указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну в ближайшие 90 дней гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Со всеми беженцами следует обходиться одинаково справедливо, при этом не должны играть никакой роли их "религия, национальная и этническая принадлежность", говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международной организации по миграции (IOM), распространенном в субботу, 28 января, в Женеве.

США должны играть ведущую роль в мире по защите беженцев и предоставлению им убежища, заявили организации, входящие в ООН. Они призвали Дональда Трампа не прекращать предоставление убежища людям, скрывающимся от войны и преследований, и предложили продолжить сотрудничество в решении проблемы беженцев. Прямая критика в адрес Трампа в заявлении организаций отсутствует.

Указ президента США приостанавливает прием беженцев на 120 дней и, как подчеркивается в документе, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершаемых иностранными гражданами". Въезд в США просителей убежища из Сирии прекращен на неопределенный срок - до тех пор, пока Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась "существенным изменениям".

После возобновления процедуры США примут до конца 2017 года не более 50 тысяч беженцев причем приоритет будет отдан представителям религиозных меньшинств. В интервью телекомпании Christian Broadcasting Network Дональд Трамп уточнил, что речь идет, в частности, о христианах из Сирии. Администрация Барака Обамы обещала пустить в страну 110 тысяч беженцев в 2017 году. Указ нового Трампа запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.