ООН обвинила власти Венесуэлы в насилии над демонстрантами

По данным специальной мониторинговой группы ООН, в ходе начавшихся в апреле протестов уже погибли как минимум 124 человека. При этом в 46 случаях виновны полицейские, в 27 - вооруженные проправительственные группировки, еще 8 погибших - это сами полицейские. Отмечаются случаи пыток задержанных демонстрантов газом и электрошоком, насилия над представителями СМИ.

Зейд Раад аль-Хусейн призвал руководство Венесуэлы пресечь злоупотребления силой и прекратить давление на парламент. Ранее ЕС, США и ООН также потребовали от властей страны освободить взятых под стражу лидеров оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму. Их арест является свидетельством "авторитарного курса" президента Николаса Мадуро, считают власти США.

Жители Венесуэлы протестуют против президента Мадуро, они обвиняют его в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Сам глава государства называет демонстрантов террористами, а кризис - спланированным США заговором.