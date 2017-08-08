ООН обвинила власти Венесуэлы в насилии над демонстрантами

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Deutsche Welle
вторник, 8 августа 2017 г. 17:42
ООН осудила чрезмерное насилие над демонстрантами в Венесуэле. "Тысячи людей были незаконно задержаны, многих из них пытали, а несколько сотен человек предстали перед военным трибуналом вместо гражданского суда", - заявил во вторник, 8 августа, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
© AP / Scanpix

По данным специальной мониторинговой группы ООН, в ходе начавшихся в апреле протестов уже погибли как минимум 124 человека. При этом в 46 случаях виновны полицейские, в 27 - вооруженные проправительственные группировки, еще 8 погибших - это сами полицейские. Отмечаются случаи пыток задержанных демонстрантов газом и электрошоком, насилия над представителями СМИ.

Зейд Раад аль-Хусейн призвал руководство Венесуэлы пресечь злоупотребления силой и прекратить давление на парламент. Ранее ЕС, США и ООН также потребовали от властей страны освободить взятых под стражу лидеров оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму. Их арест является свидетельством "авторитарного курса" президента Николаса Мадуро, считают власти США.

Жители Венесуэлы протестуют против президента Мадуро, они обвиняют его в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Сам глава государства называет демонстрантов террористами, а кризис - спланированным США заговором.

Deutsche Welle
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