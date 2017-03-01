ООН обвинила сирийскую авиацию в применении бомб с хлором

В докладе говорится, что запрещенное оружие применялось в 2016 году и привело к гибели сотен мирных жителей.

При этом в документе отмечается, что бомбы сбрасывала именно сирийская авиация - российские военные, по данным комиссии, к этим инцидентам непричастны.

Однако комиссия отмечает роль российских самолетов в других бомбежках Алеппо, в ходе которых также гибли мирные жители.

По данным комиссии, авиация бомбила Алеппо каждый день в период с июля по 22 декабря, когда повстанцы проиграли сражение за город, говорится в докладе.

Сирийские и российские самолеты сбрасывали в том числе неуправляемые бомбы свободного падения, говорится в отчете.

Использование таких боеприпасов критикуется за их неточность; от неуправляемых бомб, у которых нет системы точного наведения, часто гибнет мирное население.

Также повсеместно использовались кассетные бомбы, которые сбрасывались на густонаселенные районы Алеппо, сообщается в докладе.

Расследователям не удалось выяснить, кто именно использовал кассетные боеприпасы - российская авиация, сирийская авиация или и те, и другие.

В отчете отмечается, что за период мониторинга небо над Алеппо контролировали российские и сирийские ВВС вместе, поэтому во многих случаях невозможно выяснить, какие бомбы использовались теми или иными самолетами.

Атаки на конвои и больницы

Авторы доклада обвинили сирийскую армию в нападении на гуманитарный конвой ООН и Красного креста в районе города Урум аль-Кубра в сентябре 2016 года. В результате авианалета погибли 14 человек.

В отчете ООН говорится, что эта атака была "тщательно спланирована и безжалостно осуществлена". Сирийские войска знали, что в окрестностях работают сотрудники гуманитарной миссии, и намеренно их атаковали, совершив военное преступление, сообщается в докладе.

Также составители отчета обвинили сирийские войска в жестокой осаде восточного Алеппо, в результате которой жителям предлагался выбор: либо сдаться, либо погибнуть от голода.

Сирийская авиация обвиняется в бомбардировке больниц, которые не являются военными целями, и рядом с которыми нет военных объектов.

При этом в документе отмечается, что военные преступления совершали обе стороны конфликта: повстанцы обстреливали подконтрольный правительственной армии западный Алеппо. В результате этих обстрелов погибли и были ранены десятки человек.

Также повстанцы не выпускали мирных граждан из восточного Алеппо, используя их как живой щит, и атаковали курдский район города Шейх-Максуд. Оба эти эпизода являются военными преступлениями, говорится в докладе.

28 февраля Совет безопасности ООН рассматривал резолюцию по Сирии, подготовленную Британией, Францией и США. В документе предлагалось ввести санкции в отношении сирийских чиновников и предприятий в связи с подозрениями в использовании химического оружия. Россия и Китай наложили вето на резолюцию.