ООН не нашла вины России в обстреле гуманитарной колонны под Алеппо

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Медуза
среда, 1 марта 2017 г. 19:38
К обстрелу гуманитарной колонны в пригороде Алеппо 19 сентября 2016 года причастны сирийские ВВС, говорится в отчете независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии.
© AP / Scanpix

Ранее в причастности к обстрелу машин с гуманитарной помощью обвиняли и Сирию, и Россию, но в отчете не содержится никаких сведений о том, что к нему могли иметь отношение российские самолеты.

Как говорится в отчете, на основании опроса свидетелей, осмотра места обстрела и анализа спутниковых изображений было установлено, что гуманитарная колонна подверглась авиаудару, который продолжался около получаса. Боеприпасы, которые применялись в ходе обстрела, состоят на вооружении сирийских ВВС, выяснили в комиссии.

При этом комиссия установила, что в момент авианалета на гуманитарную колонну в радиусе 50 километров не было ни самолетов международной коалиции, ни российских ВВС.

Помимо этого, в отчете содержатся утверждения, что сирийские ВВС применяли химическое оружие во время осады восточных районов Алеппо, а также что противоборствующие стороны во время осады допустили нарушения прав человека и совершили военные преступления. Комиссия установила, что в результате налетов сирийской и российской авиации к концу 2016 года были уничтожены все больницы в восточных районах Алеппо, и ни в одном из случаев не удалось найти доказательства, что эти объекты использовались в военных целях.

19 сентября 2016 года гуманитарная колонна ООН из 31 грузовика подверглась обстрелу. Было уничтожено около 17 машин, 14 человек из числа гуманитарных сотрудников погибли.

Обстрел колонны ООН произошел сразу после прекращения перемирия в Сирии, достигнутого при содействии России и США.

Вашингтон официально заявил, что к обстрелу могут быть причастны ВВС и Москвы, и Дамаска, а высокопоставленные американские чиновники на условиях анонимности говорили, что вина лежит именно на России.

Медуза
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К обстрелу гуманитарной колонны в пригороде Алеппо 19 сентября 2016 года причастны сирийские ВВС, говорится в отчете независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии.
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