ООН констатирует успехи в борьбе со СПИДом

Deutsche Welle
пятница, 21 июля 2017 г. 11:40
ООН сообщила о прогрессе в борьбе со СПИДом. Впервые медицинскую помощь во всем мире получают более половины ВИЧ-инфицированных, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), представленном в Париже в четверг, 20 июля.
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В документе сообщается, что в 2016 году 19,5 миллиона из 36,7 млн инфицированных получили медикаменты, продлевающие жизнь, а количество летальных исходов от СПИДа сократилось с 1,9 млн в 2005 году до примерно одного миллиона в 2016-м — то есть почти наполовину.

Директор UNAIDS Мишель Сидибэ выразил уверенность в том, что к 2020 году будет реализована цель обеспечить доступ к необходимым медикаментам 30 миллионам ВИЧ-инфицированных. "Мы будем и впредь пополнять ресурсы, чтобы помочь каждому нуждающемуся и сдержать свое обещание о том, что мы никого не бросим на произвол судьбы", — заверил он.

Сокращение числа новых пациентов с ВИЧ

По словам Сидибэ, сокращается и число новых пациентов с ВИЧ, однако не столь быстрыми темпами, как хотелось бы: так в 2016 году было зарегистрировано 1,8 млн новых случаев заражения ВИЧ — на 16 процентов меньше, чем в 2010 году. Глава UNAIDS отметил, что особую тревогу вызывает рост заболеваемости СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии.

Наиболее значительный прогресс в борьбе со СПИДом достигнут в восточной и южной Африке, где проживают почти две трети всех ВИЧ-инфицированных. За период с 2010 по 2016 годы смертность от СПИДа в этих регионах уменьшилась на 42 процента, а количество новых случаев заражения ВИЧ — на 29 процентов.

В результате, ожидаемая продолжительность жизни в Африке за минувшее десятилетие увеличилась на 10 лет, отмечается в докладе UNAIDS.

Deutsche Welle
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