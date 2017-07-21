ООН констатирует успехи в борьбе со СПИДом

В документе сообщается, что в 2016 году 19,5 миллиона из 36,7 млн инфицированных получили медикаменты, продлевающие жизнь, а количество летальных исходов от СПИДа сократилось с 1,9 млн в 2005 году до примерно одного миллиона в 2016-м — то есть почти наполовину.

Директор UNAIDS Мишель Сидибэ выразил уверенность в том, что к 2020 году будет реализована цель обеспечить доступ к необходимым медикаментам 30 миллионам ВИЧ-инфицированных. "Мы будем и впредь пополнять ресурсы, чтобы помочь каждому нуждающемуся и сдержать свое обещание о том, что мы никого не бросим на произвол судьбы", — заверил он.

Сокращение числа новых пациентов с ВИЧ

По словам Сидибэ, сокращается и число новых пациентов с ВИЧ, однако не столь быстрыми темпами, как хотелось бы: так в 2016 году было зарегистрировано 1,8 млн новых случаев заражения ВИЧ — на 16 процентов меньше, чем в 2010 году. Глава UNAIDS отметил, что особую тревогу вызывает рост заболеваемости СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии.

Наиболее значительный прогресс в борьбе со СПИДом достигнут в восточной и южной Африке, где проживают почти две трети всех ВИЧ-инфицированных. За период с 2010 по 2016 годы смертность от СПИДа в этих регионах уменьшилась на 42 процента, а количество новых случаев заражения ВИЧ — на 29 процентов.

В результате, ожидаемая продолжительность жизни в Африке за минувшее десятилетие увеличилась на 10 лет, отмечается в докладе UNAIDS.