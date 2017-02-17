ООН: формуле "два государства" на Ближнем Востоке нет альтернативы

Это заявление явно вызвано словами Дональда Трампа о том, что он поддержит любую формулу урегулирования, которая способна привести к миру и которая устроила бы обе стороны.

Такая позиция противоречит длительной традиции американской дипломатии по этому вопросу.

Палестинская администрация с тревогой отреагировала на эти слова, которые там расценили как намек на то, что США могут отказаться от поддержки палестинской государственности.

Последний по счету этап израильско-палестинских переговоров закончился провалом в 2014 году.

Выступая после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в среду, президент Трамп обещал добиться замечательной, как он выразился, договоренности между Израилем и палестинцами. Но при этом он подчеркнул, что обе стороны должны пойти на компромиссы.

"Я рассматриваю обе формулы - два государства и одно государство, - заявил Трамп. - И я выберу ту, которая понравится обеим сторонам".

Вслед за этим генсек ООН призвал международное сообщество сделать всё возможное для претворения в жизнь ближневосточного урегулирования по формуле "два государства".

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке не удастся урегулировать иным путем.

Что такое формула "два государства"?

Это краткое название концепции мирного урегулирования застарелого конфликта между Израилем и палестинцами, о приверженности которой не раз говорили их лидеры, а также международное сообщество.

Концепция подразумевает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме, которое бы мирно сосуществовало бок о бок с Израилем.

ООН, Лига арабских государств, Европейский союз, Россия и до недавних времен США неизменно поддерживали эту концепцию.

Когда Нетаньяху спросили в ходе пресс-конференции в среду о его позиции в отношении формулы "два государства", он ответил, что хотел бы сконцентрировать внимание не на ярлыках, а на сущности.

Тем временем глава палестинской администрации на Западном берегу Махмуд Аббас заявил, что по-прежнему поддерживает создание двух государств. Он также призвал Нетаньяху приостановить строительство еврейских поселений на Западном берегу.

За месяц, прошедший с момента вступления Дональда Трампа в должность, Израиль одобрил строительство тысяч новых домов в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу на территориях, которые должны отойти палестинцам в случае создания их государства.

Эти поселения с точки международного права являются незаконными, хотя Израиль оспаривает это.

Альтернативные варианты формулы "два государства":

Унитарное двунациональное государство - согласно этой формуле, создается одно государство в составе Израиля и оккупированных территорий, в котором израильтяне и палестинцы будут обладать равными правами. Это решение в течение многих лет выдвигалось Организацией освобождения Палестины, однако против него возражают многие израильские евреи, которые опасаются, что включение в состав такого государства огромной арабской общины равносильно национальному самоубийству.

Отказ от палестинской государственности - этот вариант поддерживается Биньямином Нетаньяху; он предполагает предоставление палестинцам расширенных прав самоуправления без предоставления им полной государственности, причем присутствие израильских сил безопасности в долине реки Иордан становится постоянным. Палестинцы отвергают эту формулу как совершенно неприемлемую.

Конфедерация - иногда эта концепция называется формулой "трех государств", так как она включает в себя Израиль и/или конфедерацию Палестины и соседней Иордании, большинство населения которой составляют палестинцы. Эта концепция существует давно, но никогда не пользовалась поддержкой заинтересованных сторон.

Односторонний отвод израильских сил - предполагает вывод Израилем своих сил из части оккупированных территорий на Западном берегу на собственных условиях, создание новых границ и размежевание с большей частью палестинского населения. Этот вариант означает полный провал процесса урегулирования и не пользуется поддержкой мирового сообщества.

После восьми лет трений с администрацией президента Обамы израильское правительство надеется установить более теплые отношения с Белым домом.

На совместной пресс-конференции в среду ни Дональд Трамп, ни Биньямин Нетаньяху не дали публичных обязательств по созданию будущего независимого палестинского государства. Все предшествующие годы наделение палестинцев государственностью являлось основой американской дипломатии на Ближнем Востоке.

Это была первая личная встреча лидеров США и Израиля после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Однако Франция, которая созвала в январе многостороннюю конференцию, поддержавшую формулу "двух государств" в качестве единственно возможной, весьма холодно отнеслась к возможности пересмотра американской позиции.

Представитель Франции в ООН Франуа Делаттр заявил, что приверженность Франции формуле "двух государств" сильнее, чем когда-либо прежде.

Тем временем выдвинутый президентом Трампом на пост нового американского посла в Израиле Дэвид Фридман должен в четверг предстать перед сенатским комитетом по внешней политике, члены которой должны утвердить его назначение.

Фридман придерживается консервативных взглядов, подвергает критике формулу "двух государств", поддерживает строительство еврейских поселений и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Пять бывших американских послов в Израиле направили членам сенатского комитета письмо, в котором они обвиняют Фридмана в том, что тот занимает крайне радикальные позиции и не способен выполнять роль американского посланника в Израиле.

На пресс-конференции в среду Дональду Трампу был задан вопрос о том, продолжает ли он считать полезным переезд посольства США в Иерусалим, в пользу чего Трамп высказывался в ходе своих предвыборных выступлений. Трамп ответил, что был бы рад, если бы это произошло, но этот вопрос требует большой осторожности.

Палестинцы выступают за то, чтобы столицей их будущего государства стал Восточный Иерусалим, в то же время Израиль считает весь Иерусалим своей единой и неделимой столицей.