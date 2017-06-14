ООН: авиаудары по Ракке привели к "ошеломляющим жертвам"

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bbcrussian.com
среда, 14 июня 2017 г. 15:32
Следователи ООН, занимающиеся расследованием военных преступлений, заявили, что авиаудары возглавляемой США коалиции по боевикам "Исламского государства" в Ракке привели к "ошеломляющему числу человеческих жертв" среди мирных жителей.
© Reuters / Scanpix

Самолеты коалиции в настоящий момент поддерживают наступление на Ракку союза курдских и арабских бойцов, которое началось на прошлой неделе.

С тех пор альянс "Демократические силы Сирии (SDF) взял под контроль территорию к западу, востоку и северу от города.

В результате боевых действий 160 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В коалиции заявили, что взятие Ракки, которая считается столицей ИГ, нанесет "решительный удар" по группировке.

Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.

Предположительно, внутри Ракки находятся около трех-четырех тысяч боевиков ИГ.

Число находящихся в городе гражданских лиц неизвестно, однако Международный комитет спасения (International Rescue Committee) оценивает их число в 200 тысяч человек.

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