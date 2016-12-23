ООН: 5000 мигрантов утонули в Средиземном море в этом году

bbcrussian.com
пятница, 23 декабря 2016 г. 13:21
По данным ООН, число погибших мигрантов, утонувших при попытке пересечь Средиземное море и достичь берегов Европы, в этом году превысило 5000 человек.
© AP

Это самый высокий показатель за минувшие годы.

Международная организация по миграции уточнила, что число погибших перевалило через пятитысячный рубеж, после того как 22 декабря у берегов Италии потерпели крушения два судна. Предположительно, 90 человек погибли.

В ООН также призвали европейские страны упростить процедуру получения мигрантами убежища.

В этом году сократился поток беженцев, прибывающих в Европу через Турцию и Грецию. Это связано с соглашением между ЕС и Турцией.

Большинство беженцев, отправляющихся в Европу через Средиземное море, - это граждане Нигерии, Эритреи, Судана и Гамбии.

В прошлом году при попытке пересечь Средиземное море погибли 3,8 тыс. человек.

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