"Кто такой негражданин? Кто это?" — задается риторическим вопросом Янсонс. Он отметил, что таким образом, получается, что в представлении других государств в Латвии проживают почти 300 тысяч апатридов, которые не имеют права на социальные пособия и другие возможности, доступные гражданам и негражданам, рассказывает Янсонс.
Кроме того, термин "негражданин" могут намеренно использовать на международной арене против Латвии, чтобы указать на значительную часть общества, у которой якобы нет прав.
7 сентября в Рижском замке состоится дискуссия о юридических и фактических аспектах прекращения предоставления статуса негражданина Латвии. Дискуссию проводит президент Латвии Раймонд Вейонис, чтобы обсудить с экспертами свою инициативу предоставлять новорожденным детям в Латвии гражданство в момент рождения, если только родители не выбирают для них гражданство другого государства.
"Предоставление статуса неграждан новорожденным — это наследие бывшего СССР, которое не следует сохранять спустя более четверти века после восстановления независимости. Латвия — современная и демократическая европейская страна. Мы должны делать все, чтобы сплотить наших людей, и в следующее столетие развития государства смотреть не назад, а вперед", — считает президент.
В дискуссии примут участие омбудсмен Юрис Янсонс, парламентский секретарь МВД Эвика Силиня, директор центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш, ассоциированный профессор колледжа Лондонского университета Мартиньш Папаринскис.
Дискуссию будет вести член комиссии по улучшению правовой среды при президенте Латвии, ассоциированный профессор ЛУ Ивар Иябс.
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