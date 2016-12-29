Олланд помиловал женщину, застрелившую своего мужа

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bbcrussian.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 10:15
Француженка, осужденная за убийство избивавшего ее мужа, досрочно вышла на свободу благодаря решению президента страны Франсуа Олланда о помиловании.
© AP/Scanpix

69-летняя Жаклин Соваж, которая после совершенного ей убийства стала символом борьбы с домашним насилием, в среду покинула тюрьму. Президент решил, что место Соваж теперь в кругу семьи, а не в тюрьме, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Соваж отбывала 10-летний срок за убийство своего мужа Нормберта Моро, совершенное в 2012 году на следующий день после того, как их сын покончил с собой. Она трижды выстрелила в мужа из охотничьего ружья, тот скончался на месте.

На судебном процессе выяснилось, что систематические издевательства со стороны Нормберта Моро продолжались 47 лет, пока супруги жили в браке. Три дочери Жаклин Соваж на суде также заявили, что подвергались избиениям и сексуальному насилию со стороны отца. В итоге суд в декабре 2015 года приговорил ее к 10 годам тюремного заключения.

Во Франции началась кампания за освобождение женщины. Под петицией в поддержку Соваж было собрано более 400 тыс. подписей. Под давлением общественного мнения президент Олланд в начале 2016 года встретился с дочерями Жаклин Соваж, после чего принял решение сократить срок отбывания наказания на два года и четыре месяца. Это фактически означало помилование, которое должно было вступить в силу в апреле.

Однако суды дважды отклонил заявления об освобождении Соваж. В итоге Олланд в среду объявил о полном ее помиловании, что позволило ей покинуть тюрьму в среду вечером. Она уехала из тюрьмы вместе с тремя дочерьми.

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