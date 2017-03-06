Олланд: Европа будет "многоскоростной", иначе ее ждет взрыв

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rus.DELFI.lv
понедельник, 6 марта 2017 г. 14:03
Многоскоростная Европа, где некоторые страны будут объединены больше, чем другие, необходима, чтобы избежать "взрыва" внутри Евросоюза, полагает президент Франции Франсуа Оллан. Об этом сообщает EuObserver.
© AP/Scanpix

"Евросоюз, включающий в себя 27 стран, больше не может быть однородным", — сказал Олланд в интервью шести влиятельным европейским газетам — французской Le Monde, немецкой Sueddeutsche Zeitung, итальянской La Stampa, испанской La Vanguardia, польской Gazeta Wyborcza и британской The Guardian.

По словам Олланда, "продолжительное время идея дифференцированной Европы, с различными скоростями и четкими темпами для прогресса, вызывала много сопротивления. Но сегодня такая идея необходима. Иначе Европа взорвется".

Интервью Олланда опубликовано перед встречей в Версале глав четырех государств — Франции, Германии, Италии и Испании, которая предваряет саммиты ЕС в Брюсселе (на будущей неделе) и в Риме (в конце марта).

25 марта в руководстве Евросоюза отметят 60-ю годовщину Римского договора, который стал основанием для создания Европейского Сообщества. Руководители ЕС издадут декларацию, где "распланированы перспективы на блажийшие десять лет", сообщил итальянский премьер-министр Паоло Джентилони.

Цель предстоящей встречи в Версале глав четырех крупнейших стран ЕС — договориться об общей позиции и продвинуть проект "многоскоростной Европы" после того, как ЕС покинет Великобритания (Brexit). По словам Олланда, в будущем "будет общий пакт, внутренний рынок с единственной валютой. На такой основе это будет возможно для тех стран-участников, кто хотел бы продолжения курса обороны, налоговой гармонизации, исследований, культуры, молодежи".

Франсуа Олланд сказал, что предложит бюджет для еврозоны, потому что "некоторые страны никогда присоединяться к еврозоне… Давайте не ждать их, чтобы углубить экономическое и финансовое объединение".

Ранее страны Вышеградской группы — Польша, Венгрия, Словакия и Чехия — предостерегли от "разделения в пределах ЕС", что может привести к "распаду" союза.

Олланд заметил, что ЕС должен воспользоваться тем, что президентом США стал Дональд Трамп. "Высказывания Трампа обязывают ЕС продемонстрировать политическое единство, свой экономический вес и стратегическую автономию", — сказал он.

Президент Франции также заметил, что Россия "проверяет наше сопротивление и взвешенность в каждом моменте, существующий баланс сил". С "сильной и единой Европой Россия захочет иметь длительные и сбалансированые отношения", — полагает он.

Олланд считает, что после "брекзита" Британия должна остаться "ассоциированной" с оборонной политикой ЕС. При этом он настаивает, что британцы больше не смогут сохранить те преимущества, которые у них есть сейчас при членстве в ЕС.

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