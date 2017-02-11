Около ста выбросившихся на берег китов в Новой Зеландии спасены

 (1)
bbcrussian.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 10:02
Сотрудникам департамента охраны природы Новой Зеландии и волонтерам удалось спасти около ста круглоголовых китов (гринд), выбросившихся днем ранее на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова.
Banginiai iššoko į krantą naujojoje Zelandijoje
© Reuters / Scanpix

Региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон рассказал, что операция по спасению животных прошла успешно, хотя не без затруднений. С его слов, животные ночью снова попытались выброситься на берег, но благодаря приливу и улучшению погодных условий волонтерам удалось вернуть пострадавших китов в море.

"Будем надеяться, что [приплывшая к берегу] новая стая китов уведет их на глубину. Но все таки есть вероятность, что некоторые из животных попытаются вернуться [к берегу]", - говорит Эндрю Ламасон.

В пятницу власти Новой Зеландии сообщили, что на берегу бухты Голден-Бей были обнаружены 416 выбросившихся на берег круглоголовых китов, около 300 из них к моменту прибытия волонтеров уже были мертвы. Этот инцидент стал одним из самых массовых случаев самоубийства этих млекопитающих, когда-либо зарегистрированных в стране.

Представитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон подчеркивал, что операция по спасению выживших животных будет сложной, и шансы на успех не очень велики, потому что пострадавшие животные находятся в тяжелом состоянии и нельзя исключить того, что они не попытаются снова выброситься на берег. Местные жители и волонтеры, чтобы не дать китам снова выброситься на берег, во время операции по спасению животных образовали у берега живую цепь.

Кроме того, спасение животных было осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешали пострадавшим животным уплыть в открытое море.

Также была опасность появления акул у берега на месте проведения спасательной операции. На теле одного из погибших животных были замечены следы от зубов акулы. Однако в ходе наблюдения за ситуацией у берега никаких других признаков появления акул замечено не было, и операция была продолжена.

Случаи массового самоубийства китообразных регистрируются довольно регулярно. Отправить обратно в море выбросившихся на берег животных - довольно сложная задача, и спасти удается не многих.

Однозначного ответа на вопрос, что заставляет животных выбрасываться на берег, у ученых нет. Самой популярной остается теория, согласно которой что-то случается с одним или несколькими китами, после чего те издают сигнал бедствия, и остальные приходят к ним на выручку. В итоге, если заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же попадают и его сородичи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Землетрясение на Филиппинах: четыре человека погибли, более сотни ранены

Po žemės drebėjimo Filipinuose
На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли, по предварительным данным, четыре человека, а различные травмы получили около 120.

Индийский министр призвала пытать насильников (1)

Индийский министр призвала пытать насильников
Индийский министр рассказала, что приказала полиции пытать подозреваемых в изнасиловании и заставила их молить о пощаде.

Мексика призвала своих граждан в США к осторожности

Meksikos pasienis
МИД Мексики призвал своих граждан в США к повышенным мерам осторожности в свете новой миграционной политики. Ожидается, что в ближайшее время из Америки депортируют сотни нелегальных иммигрантов.

Источники NBC сообщили, что Россия раздумывает над выдачей Сноудена США (52)

Edwardas Snowdenas
Американская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает возможность передачи экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена на родину в качестве "подарка" президенту Дональду Трампу, сообщает телеканал NBC.

Трамп хочет подписать новый иммиграционный указ (6)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе он вероятно подпишет новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.
Facebook друзья
Rambler's Top100