Около ста выбросившихся на берег китов в Новой Зеландии спасены

Сотрудникам департамента охраны природы Новой Зеландии и волонтерам удалось спасти около ста круглоголовых китов (гринд), выбросившихся днем ранее на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова.

Региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон рассказал, что операция по спасению животных прошла успешно, хотя не без затруднений. С его слов, животные ночью снова попытались выброситься на берег, но благодаря приливу и улучшению погодных условий волонтерам удалось вернуть пострадавших китов в море.

"Будем надеяться, что [приплывшая к берегу] новая стая китов уведет их на глубину. Но все таки есть вероятность, что некоторые из животных попытаются вернуться [к берегу]", - говорит Эндрю Ламасон.

В пятницу власти Новой Зеландии сообщили, что на берегу бухты Голден-Бей были обнаружены 416 выбросившихся на берег круглоголовых китов, около 300 из них к моменту прибытия волонтеров уже были мертвы. Этот инцидент стал одним из самых массовых случаев самоубийства этих млекопитающих, когда-либо зарегистрированных в стране.

Представитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон подчеркивал, что операция по спасению выживших животных будет сложной, и шансы на успех не очень велики, потому что пострадавшие животные находятся в тяжелом состоянии и нельзя исключить того, что они не попытаются снова выброситься на берег. Местные жители и волонтеры, чтобы не дать китам снова выброситься на берег, во время операции по спасению животных образовали у берега живую цепь.

Кроме того, спасение животных было осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешали пострадавшим животным уплыть в открытое море.

Также была опасность появления акул у берега на месте проведения спасательной операции. На теле одного из погибших животных были замечены следы от зубов акулы. Однако в ходе наблюдения за ситуацией у берега никаких других признаков появления акул замечено не было, и операция была продолжена.

Случаи массового самоубийства китообразных регистрируются довольно регулярно. Отправить обратно в море выбросившихся на берег животных - довольно сложная задача, и спасти удается не многих.

Однозначного ответа на вопрос, что заставляет животных выбрасываться на берег, у ученых нет. Самой популярной остается теория, согласно которой что-то случается с одним или несколькими китами, после чего те издают сигнал бедствия, и остальные приходят к ним на выручку. В итоге, если заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же попадают и его сородичи.