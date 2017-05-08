Официальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов

По итогам подсчета 99,9% бюллетеней кандидат-центрист Эммануэль Макрон набрал 66,06%, а его соперница Марин Ле Пен - 33,94%.

Рекордно высоким было количество пустых или испорченных бюллетеней и не голосовавших избирателей.

Министерство внутренних дел Франции официально признало Макрона победителем этих выборов.

39-летний Макрон стал самым молодым президентом в истории страны.

Подсчитаны практически все бюллетени как на участках на территории Франции, так и за рубежом. Разрыв в целых 33 процентных пункта между кандидатами оказался больше, чем предсказывали проведенные перед выборами опросы.

В то же время высоким оказалось количество французов, не проголосовавших ни за одного из кандидатов - таких было 25,38%.

В штабе Макрона начали праздновать победу еще до окончания подсчета голосов. Кандидат принял поздравления от Ангелы Меркель, Терезы Мэй, Дональда Трампа и канадского премьера Джастина Трюдо.

Кремль пока никак не отреагировал на победу Макрона. Незадолго до выборов, 24 марта, президент России Владимир Путин открыто принимал в Кремле соперницу Макрона Марин Ле Пен.

Поздно вечером в пятницу, в последний час перед наступлением "дня тишины" перед голосованием, в интернете была опубликована похищенная электронная переписка из штаба Макрона. По признанию штаба, среди опубликованных документов содержались как подлинные, так и сфабрикованные.

Часть метаданных документов была на русском языке, и это вызвало новые подозрения во вмешательстве российских хакеров, возможно тех же, которые в прошлом году похитили и опубликовали переписку демократов в США, отмечали эксперты.

В своей победной речи Макрон провозгласил новую эпоху в истории Франции. Обращаясь к своим избирателям, он пообещал в течение следующих пяти лет бороться за единство Европы.

"Сегодня вы победили. Победила Франция. Все говорили нам, что это невозможно, но они не знают Францию", - сказал Макрон.

В Париже перед зданием Лувра собралась ликующая толпа сторонников Макрона, позже там появился и сам избранный президент.

Побежденная Марин Ле Пен, выступая перед сторонниками, поблагодарила всех, кто за нее проголосовал. Она отметила, что прошедшие выборы показали разделение страны на "патриотов" и "глобалистов". Ле Пен заявила, что ее партии "Национальный фронт" необходимы глубокие преобразования, которые она намерена провести.

"Французы выбрали нового президента Республики и предпочли преемственность. Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием, потому что в моем сердце - интересы страны. Я пожелала ему успеха перед лицом проблем, стоящих перед Францией", - заявила Ле Пен.

Кандидаты на нынешних выборах - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - предлагали избирателям кардинально разные программы. Ле Пен выступала за выход из Евросоюза и ужесточение миграционных законов, Макрон - за интеграцию с ЕС.

Анализ корреспондента Би-би-си в Париже Хью Скофилда:

Сработает ли его имидж?

Есть опасения, что Эммануэль Макрон хорош лишь на словах. Это слова, которые наводят мосты. Слова, которые льстят его оппонентам. Слова, которые вдохновляют многих на преданность. В ходе кампании журналисты часто шутили по поводу того, насколько часто в его ответах звучали слова "au meme temps" (в то же время).

Это был его способ сглаживать разногласия, примирять противоречия. Это сошло ему с рук, потому что таков его характер. Но в реальной жизни, когда он будет управлять раздираемой противоречиями, разозленной, расколотой страной, будут ли его слова иметь тот же эффект?

Поможет ли ему его уверенность в себе создать структуры политической поддержки, которые ему нужны? Будет ли его обаяние так же эффективно?

Первые трудности

Прежде всего, у его движения "Вперед" вообще нет представителей в парламенте.

Парламенские выборы должны пройти довольно скоро - 11 и 18 июня.

"Вперед" идет на выборы в качестве партии, но Макрон может столкнуться с необходимостью создать коалицию для эффективного управления.

Хотя его кандидатура на пост президента поддерживалась и другими политическими партиями, значительную часть поддержки он получил благодаря своей роли - победить Марин Ле Пен.

Теперь ему нужно будет завоевать и тех, кто воздерживался, и тех, кто скептически относится к его политическому видению.

В частности, избиратели, придерживающиеся левых взглядов, чувствовали себя обделенными в ходе второго тура с двумя оставшимися кандидатами.

Макрон также должен будет разобраться с последствиями хакерских атак, после которых в пятницу, в последний день агитации, в интернете были опубликованы материалы, связанные с его кампанией.

Среди них, как утверждается, есть как подлинные, так и поддельные документы.