Официально: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине

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NEWSru.com
вторник, 23 мая 2017 г. 07:56
Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты прекратят безвозмездную военную помощь Украине и другим странам. Об этом, как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 22 мая, заявил журналистам руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, который представлял проект бюджета администрации на следующий год.
© AFP/Scanpix

"Да, я могу подтвердить это", - отметил Малвейни, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о сокращении объемов безвозмездной военной помощи десяткам государств, в том числе Пакистану, Филиппинам и Украине.

"Мы в самом деле меняем пару программ иностранной военной помощи, поскольку вместо того, чтобы давать кому-то 100 миллионов долларов, можно дать кредитные гарантии на меньшую сумму, и на них на самом деле больше можно будет купить", - пояснил глава Административно-бюджетного управления, которого цитирует ТАСС.

По словам Малвейни, не изменится порядок оказания военной помощи для Египта и Израиля, но для нескольких программ Вашингтон действительно предлагает изменения.

Проект бюджета администрации США, который представлял Малвейни, во вторник, 23 мая, будет направлен на рассмотрение в конгресс. Малвейни добавил, что планы администрации могут поменяться, но незначительно.

В воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве США сообщила, что Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи десяткам государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление этим странам. Из документов Госдепартамента, попавших в распоряжение журналистов издания, следовало, что отмена программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин.

Странам, в отношении которых будут приняты соответствующие решения, США перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение различного американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на эти нужды, говорилось в статье. При этом в Госдепе признавали маловероятным, что большинство стран будет их брать.

По оценкам издания, речь идет о конвертации в кредиты военной помощи на 1 млрд долларов. В статье говорилось, что некоторые из государств, которым США перестанут помогать, могут обратиться за поддержкой к России или Китаю.

NEWSru.com
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