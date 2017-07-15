Очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве завершился провалом

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Deutsche Welle
суббота, 15 июля 2017 г. 15:20
В Женеве безрезультатно закончился очередной раунд переговоров о межсирийском урегулировании. ООН надеется, что на следующий раз стороны конфликта будут хотя бы сидеть за одним столом.
© AP/Scanpix

Безрезультатно закончилась очередная попытка добиться прекращения войны в Сирии. Новый, уже седьмой, раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН не принес ожидаемого прорыва, сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в субботу, 15 июля. Он выразил надежду на то, что в следующем раунде диалога, запланированном на сентябрь, стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол.

До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредников. По словам де Мистуры, делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности вести переговоры о переходном этапе. Между тем главная оппозиционная группа в Сирии - "Верховный переговорный комитет" добивается обсуждения политического переходного процесса и тем самым - вопроса о прекращении правления Асада.

Усилия, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, прилагают и участники переговоров в столице Казахстана Астане при посредничестве России, Турции и Ирана. Но и эти попытки тоже не привели к прекращению сирийской войны.

Deutsche Welle
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