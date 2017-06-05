OCCRP: Македония заподозрила Россию в многолетнем воздействии на политику страны

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NEWSru.com
понедельник, 5 июня 2017 г. 10:49
Контрразведка Македонии заподозрила Россию в многолетнем воздействии на политику страны, сообщает консорциум журналистов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP).
© AP/Scanpix

Организация основывает свои выводы на десятках конфиденциальных документов, переданных источником в правительстве Македонии. В публикации приведены фото фрагментов отчетов спецслужб, которые, как утверждает OCCRP, основаны на данных прослушки, наружного наблюдения и сообщений информаторов, пишет NEWSru.com.

В совместном расследовании также участвовал македонский телеканал NOVA TV и сербское издание KRIK. На русском языке подробную статью о воздействии России на политику в Македонии публикует "Новая газета". Это же издание сотрудничало с OCCRP во время публикации самого резонансного расследования консорциума - "панамского досье".

В документах македонских спецслужб говорится о том, как российские офицеры СВР и ГРУ совместно с сотрудниками посольства России пытались влиять на внутреннюю политику Македонии и других балканских стран, чтобы не допустить их вступления в НАТО, продвигать интересы России и попытаться создать пояс нейтральных стран на Балканах. Ранее о вмешательстве России заявляли в Черногории, ставшей членом НАТО. А в самой Македонии "разрушительная пропаганда" России стала одной из причин кризиса власти, считают спецслужбы.

Контрразведка Македонии делает вывод, что разведывательная деятельность России активизировалась после того, как несколько балканских стран объявили о желании вступить в НАТО. Заявку Македонии блокировала в 2008 году Греция (греки были против, что балканская страна называется так же, как греческий регион), и с этого момента Россия начала свои операции. Об этом говорится в отчете на имя Владимира Атанасовски, руководителя Службы безопасности и контрразведки Македонии.

Реализацией этой стратегии в Македонии занимаются три офицера СВР, которые получают указания из штаба в Белграде, столице Сербии, и четыре сотрудника ГРУ со штабом в Софии, столице Болгарии. Их деятельность, судя по документам, координируется через посольство России в Скопье, столице Македонии. Македонские контрразведчики также указывают в отчетах имена корреспондентов государственного агентства ТАСС и представителей Россотрудничества как агентов российских спецслужб.

"Новая газета" как показатель эффективности усилий российской разведки расценивает тот факт, что Македония не присоединилась к западным санкциям в отношении России, введенным после присоединения Крыма и на фоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Македонские власти тогда заявляли, что санкции сильно ударили бы по экономике страны.

В одном из отчетов контрразведки пересказывается разговор от 7 апреля 2017 года между российским послом Олегом Щербаком и сотрудником МИДа Македонии. Посол России якобы признается зарубежному коллеге, что целью России является "создание полосы нейтральных стран на Балканах" - Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Сербии.

При этом Щербак выражал претензии по поводу недостаточной поддержки российской политики в стране и допускал, что если македонские власти не начнут публично поддерживать Кремль, это приведет к сворачиванию экономического и дипломатического сотрудничества.

Российские дипломаты отказались отвечать на вопросы OCCRP.

NEWSru.com
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