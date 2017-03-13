Обвиняемый в терроризме Карлос Шакал снова предстал перед судом

 (2)
bbcrussian.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 19:35
Обвиняемый в серии терактов Ильич Рамирес Санчес, известный как Карлос Шакал, предстал перед судом по делу о самом первом из приписываемых ему нападений на людей во Франции.
© AFP / Scanpix

67-летний уроженец Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес приобрел всемирную известность в годы холодной войны из-за своих связей с палестинскими повстанцами. Считается, что он стоял за многочисленными взрывами, похищениями и убийствами, а также захватами заложников по всему миру.

Во Франции он отбывает два пожизненных срока за организацию взрывов и убийство двух полицейских в 70-е годы.

В рамках нового дела Санчес обвиняется в том, что бросил гранату в торговый центр в центре Парижа в сентябре 1974 года, в результате чего погибли два человека. Он отрицает обвинения.

Пока трое судей изучали материалы его дела, он посылал воздушные поцелуи журналистам и целовал руки своего адвоката Изабель Кутан Пейр, которая одновременно приходится ему женой.

Называющий себя "профессиональным революционером" Карлос Шакал много лет скрывался от международного правосудия. Его поймали в Судане, и в 1994 году власти страны выдали его Франции.

По данным следователей, в 1975 году Санчес возглавил нападение на штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где взял в заложники 70 человек, в том числе 11 министров нефтедобычи стран картеля. Тогда погибли три человека.

Также имя Карлоса Шакала связывают с угоном самолета авиакомпании Air France в Энтебе, в Уганду, Тогда, в 1976 году, заложников на борту лайнера освобождал израильский спецназ. В ходе той операции погиб брат премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Меркель едет к Трампу: что на повестке дня канцлера? (7)

Angela Merkel
Для Берлина важны в первую очередь ядерные гарантии США и сохранение режима свободной торговли. DW - о главных, с немецкой точки зрения, темах в германо-американских отношениях.

Обвиняемый в терроризме Карлос Шакал снова предстал перед судом (2)

Обвиняемый в терроризме Карлос Шакал снова предстал перед судом
Обвиняемый в серии терактов Ильич Рамирес Санчес, известный как Карлос Шакал, предстал перед судом по делу о самом первом из приписываемых ему нападений на людей во Франции.

Турецкий министр призвал пересмотреть договор с ЕС о мигрантах (2)

Omeras Celikas
Власти Турции должны частично пересмотреть договор с Евросоюзом о приеме мигрантов, сообщил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

Лондон: мы не назначали ответственного по борьбе с Россией (4)

Лондон: мы не назначали ответственного по борьбе с Россией
В пресс-службе кабинета министров Великобритании опровергли ранее появившееся сообщение о том, что в правительстве появился ответственный "за борьбу с подрывной деятельностью", в обязанности которого будет в первую очередь входить противостояние российской угрозе.

В Киеве радикалы замуровали центральное отделение "Сбербанка" (25)

В Киеве радикалы замуровали центральное отделение Сбербанка
В украинской столице Киеве активисты "Гражданского корпуса", требующие ухода с украинского рынка российских банков, заложили бетонными блоками вход в головной офис украинской "дочки" "Сбербанка".
Facebook друзья
Rambler's Top100