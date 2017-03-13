Обвиняемый в терроризме Карлос Шакал снова предстал перед судом

Обвиняемый в серии терактов Ильич Рамирес Санчес, известный как Карлос Шакал, предстал перед судом по делу о самом первом из приписываемых ему нападений на людей во Франции.

67-летний уроженец Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес приобрел всемирную известность в годы холодной войны из-за своих связей с палестинскими повстанцами. Считается, что он стоял за многочисленными взрывами, похищениями и убийствами, а также захватами заложников по всему миру.

Во Франции он отбывает два пожизненных срока за организацию взрывов и убийство двух полицейских в 70-е годы.

В рамках нового дела Санчес обвиняется в том, что бросил гранату в торговый центр в центре Парижа в сентябре 1974 года, в результате чего погибли два человека. Он отрицает обвинения.

Пока трое судей изучали материалы его дела, он посылал воздушные поцелуи журналистам и целовал руки своего адвоката Изабель Кутан Пейр, которая одновременно приходится ему женой.

Называющий себя "профессиональным революционером" Карлос Шакал много лет скрывался от международного правосудия. Его поймали в Судане, и в 1994 году власти страны выдали его Франции.

По данным следователей, в 1975 году Санчес возглавил нападение на штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где взял в заложники 70 человек, в том числе 11 министров нефтедобычи стран картеля. Тогда погибли три человека.

Также имя Карлоса Шакала связывают с угоном самолета авиакомпании Air France в Энтебе, в Уганду, Тогда, в 1976 году, заложников на борту лайнера освобождал израильский спецназ. В ходе той операции погиб брат премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.