Обвиняемого в убийстве Немцова приговорили к 20 годам колонии

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Телеканал "Дождь"
четверг, 13 июля 2017 г. 11:29
Заур Дадаев, которого присяжные признали виновным в убийстве российского политика Бориса Немцова, приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей, передает корреспондент "Дождя" из зала суда.
Zauras Dadajevas
© RIA/Scanpix

Анзора Губашева приговорили к 19 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на два года, а также штрафу в 100 тысяч рублей. Шадида Губашев — к 16 годам колонии и ограничению свободы на два года, ему назначили аналогичный штраф. Темирлана Эскерханова приговорили к 14 годам колонии и ограничению свободы сроком на два года. Хамзат Бахаев получил 11 лет колонии и два года ограничения свободы.

Суд признал каждого из подсудимым вменяемым и ответственным за содеянное.

Суд также постановил лишить Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества.

В конце июня коллегия присяжных заседателей признала пять обвиняемых виновными в убийстве и не заслуживающими снисхождения.

Накануне прокуратура попросила пожизненный срок для Дадаева.

Заур Дадаев — заслуженный боец элитного чеченского батальона «Север». Почти за 20 лет службы он принимал участие в десятках контртеррористических операций, среди которых была операция по освобождению от террористов «Дома печати» в Грозном.

Именно он, как следует из вердикта присяжных, ночью 27 февраля шел следом за Немцовым на Большом Москворецком мосту и выстрелил в него несколько раз.

Среди других подсудимых — братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. По версии обвинения, они помогали готовить преступление, следили за Немцовым, а также забрали Дадаева после убийства Немцова с Большого Москворецкого моста.

Сами фигуранты дела в суде не признавали вину. В деле есть их первоначальные признательные показания. Сейчас они утверждают, что дали их под пытками.

Согласно материалам дела, убийство было совершено за деньги, однако у следствия нет ответа на вопрос, кто и зачем заказал это. В розыске находится Руслан Мухутдинов — боец батальона «Север» и личный водитель командира Руслана Геремеева. Самого Геремеева следователям допросить не удалось.

Телеканал "Дождь"
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