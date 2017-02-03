Обстрелы на востоке Украины: в Авдеевку вошли танки, ночь прошла неспокойно

"О чем военные предупреждали заранее, то и случилось. Как только боевики узнали о скоплении народа, а узнали они, скорее всего, из многочисленных репортажей, туда прилетело несколько снарядов. Есть пострадавшие, есть раненые", - сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-офицер 72-й отдельной мехбригады ВСУ Елена Мокренчук.

Сепаратисты существенно увеличили количество обстрелов, атакуя Авдеевку и другие украинские позиции на Донбассе. Со стороны украинских ВСУ четверо погибли, 17 ранены, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки 2 февраля, сообщает УНИАН.

На Донецком направлении сепаратисты вели огонь по позициям АТО в районе Авдеевки Песков, Каменки и Опросного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно вели огонь танки, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганском - 122-миллиметровая артиллерия.

По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхньоторецькому, Водяном и Песках - минометы различных калибров.

На Мариупольском направлении по позициям АТО в районе Широкиного, Новогригорьевка и Старогнативки вели артиллерийский огонь, а также по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкиному, Опытному, Марьинке, Чермалику. По Березовой, Павлополю, Гнутовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия.

Чермалык обстреляли из противотанковых ракетных комплексов, а по позициям возле Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы. На Луганском направлении - из 152-миллиметровой артиллерии сепаратисты обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоолександровку.

Официальные власти Донецкой области Украины обвинили боевиков ДНР в обстреле школы и стадиона в городе Авдеевка под Донецком, в результате которого погибли несколько человек, сообщает русская служба BBC.

Как сообщил глава областной администрации Павел Жебривский, на стадионе находились палаточный городок и пункты обогрева, а в школе - пункт сбора гуманитарной помощи.

По его словам, в результате погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.

Командование так называемой ДНР, контролирующей ряд районов в Донецкой области Украины, в свою очередь обвиняет украинских военных в обстрелах Донецка. По словам представителя "народной республики", в четверг под обстрелом погиб один мирный житель, еще 10 пострадали.

Таким образом, всего, по данным сторон конфликта, в четверг под обстрелами погибли в общей сложности пять человек и пострадал 21. Сведений о числе жертв обстрелов из независимых источников нет.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в применении реактивной артиллерии.

Наблюдатели ОБСЕ ранее подтвердили факт обстрелов как Донецка, находящегося под контролем пророссийских сепаратистов, так и Авдеевки, где находятся украинские военные. Наблюдатели обратили внимание на грубые нарушения перемирия обеими сторонами.

В частности, наблюдатели обнаружили на линии соприкосновения с обеих сторон реактивную и ствольную артиллерию, которая по условиям перемирия должна была быть от нее отведена. Было зафиксировано применение систем залпового огня в районах Авдеевки, Ясиноватой и Горловки.

Танки Вооруженних сил Украины вошли в Авдеевку. Бронетехнику 1 февраля запечатлел на видео корреспондент "Би-би-си" Том Барридж. На кадрах можно заметить несколько танков, вокруг которых стоят военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ.

We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who seemed ready for action - and we could hear that there is no ceasefire here #Ukraine pic.twitter.com/9HGDrNAkWJ

— Tom Burridge (@TomBurridgebbc) February 1, 2017

АТО: ВСУ не обстреливают Донецк

ВС Украины не стреляют по Донецку. Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО. Там призвали не распространять слухи о якобы обстреле украинскими военными Донецка в ответ на атаку боевиков на Авдеевку, пишет УНИАН.

"Указанная информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией. Вооруженные Силы Украины не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам", - заявили в штабе.

В штабе также высказали мнение, что распространение подобных слухов имеет целью вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным Силам Украины.

"Просим пользователей Интернета осторожно относиться к информации, которая носит ярко провокационный характер", - отметили в штабе АТО.

Как сообщалось, в результате обстрела Авдеевки вечером 2 февраля погиб сотрудник ГСЧС, еще один – тяжело ранен. Погибла также местная жительница, ранен британский фотокорреспондент, пишет zn.ua.

Накануне сообщалось, что пиротехнические группы служб по чрезвычайным ситуациям Украины и бригады энергетиков, отправленные на ремонт поврежденных линий энергоснабжения Авдеевки, попали под огонь сепаратистов.

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: сепаратисты с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма.

Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии уже привели к серьезным разрушениям и жертвам. Из-за обстрелов нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод.

Украина выступила на заседании Совбеза ООН

Вечером 3 февраля сепаратисты продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки, в результате чего пострадало несколько человек, заявил постоянный представитель Украины Владимир Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН, которое посвящено обострению ситуации в зоне АТО, пишет zn.ua

"До начала брифинга мы получили информацию, что силы сепаратистов продолжили обстрелы жилых районов Авдеевки с использованием систем артиллерии высокого калибра. Ряд жилых домов подвергся обстрелам, имели место обстрелы по всему городу. Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплоснабжения, установленной властями для обогрева людей в мороз", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрелов со стороны сепаратистов город остался без тепла в условиях, когда температура достигала 18 градусов мороза. Без отопления осталось 16 000 жителей, в том числе, 2 000 детей. Он сообщил, что Украина расценивает эти обстрелы, как военное преступление и акт терроризма против населения, и собирается подать иск в международный суд на Россию, как основного виновника обстрелов.

Постпред США в ООН осудила российскую агрессию в Украине

США призывают сепаратистов отвести тяжелое вооружение от линии разграничения в Донбассе и прекратить обстрелы, пишет zn.ua

"Мир должен быть восстановлен на востоке Украины, полностью должны выполняться Минские соглашения, которые США продолжают поддерживать. … Мы призываем силы, поддерживаемые Россией, соблюдать режим прекращения огня. Минские соглашения предполагают отведение сил и средств обеими сторонами от линии столкновения. Эта формула прекращения огня – отведение сил и выведение вооружений с этих территорий, спасет жизни", – заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 2 февраля.

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley © AP/Scanpix

По ее словам, ОБСЕ должна получить полный и безоговорочный доступ во все населенные пункты в Донбассе для осуществления мониторинга. Дипломат также заверила, что США не намерены отменять санкции против России до восстановления украинского суверенитета над Крымом.

"Восток Украины не единственная часть Украины, которая страдает от российской агрессии. США продолжает осуждать и призывать к немедленному прекращению российской оккупации Крыма. Крым – это часть Украины. Наши санкции, связанные с Крымом будут действовать до тех пор, пока Россия будет сохранять контроль над полуостровом", – подчеркнула Хейли.