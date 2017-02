Обстрелы на востоке Украины: в Авдеевку вошли танки, ночь прошла неспокойно

"О чем военные предупреждали заранее, то и случилось. Как только боевики узнали о скоплении народа, а узнали они, скорее всего, из многочисленных репортажей, туда прилетело несколько снарядов. Есть пострадавшие, есть раненые", - сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-офицер 72-й отдельной мехбригады ВСУ Елена Мокренчук.

Сепаратисты существенно увеличили количество обстрелов, атакуя Авдеевку и другие украинские позиции на Донбассе. Со стороны украинских ВСУ четверо погибли, 17 ранены, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки 2 февраля, сообщает УНИАН.

На Донецком направлении сепаратисты вели огонь по позициям АТО в районе Авдеевки Песков, Каменки и Опросного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно вели огонь танки, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганском - 122-миллиметровая артиллерия.

По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхньоторецькому, Водяном и Песках - минометы различных калибров.

На Мариупольском направлении по позициям АТО в районе Широкиного, Новогригорьевка и Старогнативки вели артиллерийский огонь, а также по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкиному, Опытному, Марьинке, Чермалику. По Березовой, Павлополю, Гнутовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия.

Чермалык обстреляли из противотанковых ракетных комплексов, а по позициям возле Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы. На Луганском направлении - из 152-миллиметровой артиллерии сепаратисты обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоолександровку.

Официальные власти Донецкой области Украины обвинили боевиков ДНР в обстреле школы и стадиона в городе Авдеевка под Донецком, в результате которого погибли несколько человек, сообщает русская служба BBC.

Как сообщил глава областной администрации Павел Жебривский, на стадионе находились палаточный городок и пункты обогрева, а в школе - пункт сбора гуманитарной помощи.

По его словам, в результате погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.

Командование так называемой ДНР, контролирующей ряд районов в Донецкой области Украины, в свою очередь обвиняет украинских военных в обстрелах Донецка. По словам представителя "народной республики", в четверг под обстрелом погиб один мирный житель, еще 10 пострадали.

Таким образом, всего, по данным сторон конфликта, в четверг под обстрелами погибли в общей сложности пять человек и пострадал 21. Сведений о числе жертв обстрелов из независимых источников нет.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в применении реактивной артиллерии.

Наблюдатели ОБСЕ ранее подтвердили факт обстрелов как Донецка, находящегося под контролем пророссийских сепаратистов, так и Авдеевки, где находятся украинские военные. Наблюдатели обратили внимание на грубые нарушения перемирия обеими сторонами.

В частности, наблюдатели обнаружили на линии соприкосновения с обеих сторон реактивную и ствольную артиллерию, которая по условиям перемирия должна была быть от нее отведена. Было зафиксировано применение систем залпового огня в районах Авдеевки, Ясиноватой и Горловки.

Танки Вооруженних сил Украины вошли в Авдеевку. Бронетехнику 1 февраля запечатлел на видео корреспондент "Би-би-си" Том Барридж. На кадрах можно заметить несколько танков, вокруг которых стоят военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ.

