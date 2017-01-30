Обстрелы на востоке Украины: стороны заявляют об обострении ситуации

Обстрелы на востоке Украины: стороны заявляют об обострении ситуацииза сутки погибли пятеро украинских военных

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bbcrussian.com
понедельник, 30 января 2017 г. 10:16
В результате обстрелов на востоке Украины за сутки погибли пятеро украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения, сообщает пресс-служба штаба операции украинских войск в Донбассе.
© Sputknik/Scanpix

Обе стороны конфликта заявляют об обострении ситуации.

Всего за сутки украинские военные зафиксировали 56 обстрелов своих позиций - на мариупольском, донецком и луганском направлениях.

По данным украинских военных, на мариупольском направлении были применены реактивные системы залпового огня "Град", а на луганском направлении сторонники самопровозглашенной "Луганской народной республики" вели обстрел из минометов и гранатометов.

В воскресенье украинское командование сообщило о возобновлении боев в Авдеевской промзоне. Согласно представителю минобороны Украины Александру Мотузянику, там были убиты трое украинских солдат, один человек был ранен.

По его словам, около пяти утра в воскресенье позиции украинской армии под Авдеевкой подверглись мощному обстрелу из минометов и гранатометов, а через два часа вооруженные сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" пошли на штурм, который был отбит.

В штабе АТО заявляли, что атака велась с тем, чтобы позже обвинить украинскую сторону в нарушении перемирия

В свою очередь, власти ДНР в обострении ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе обвинили украинскую армию.

Так называемое "министерство обороны ДНР" сообщило в воскресенье, что в результате боя в районе Авдеевки погиб командир батальона самопровозглашенной республики, а потери украинской стороны составили 15 погибшими и более 20 ранеными.

Власти ДНР заявили, что украинские войска в воскресенье провели артиллерийские обстрелы Донецка, в результате которых был ранен мирный житель.‎

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