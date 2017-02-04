ОБСЕ заявила о рекордном числе обстрелов в районе Авдеевки

Александр Хуг в интервью DW оценил ситуацию на востоке Украины и назвал причины возобновления боев. Он также подчеркнул необходимость отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали в районе Авдеевки более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня за одни сутки. Это наибольший показатель за все время наблюдения за конфликтом, заявил в интервью DW в пятницу, 3 февраля, первый заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Причиной возобновления боев на востоке Украины он назвал близкое расположение войск конфликтующих сторон друг к другу, а также несоблюдение ими договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения. "Это необходимо изменить, и только тогда режим прекращения огня будет стабильным", - подчеркнул Хуг, отметив также важность реализации минских соглашений.

Бои вокруг Авдеевки не прекращаются почти неделю. Они идут круглосуточно, заявляют в Киеве. По данным ВСУ, боевые действия развернулись вдоль всей линии фронта. Обе стороны конфликта сообщают о жертвах среди мирных жителей и тех, кто участвует в боевых действиях.