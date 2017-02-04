ОБСЕ заявила о рекордном числе обстрелов в районе Авдеевки

 (46)
Deutsche Welle
суббота, 4 февраля 2017 г. 08:56
Александр Хуг в интервью DW оценил ситуацию на востоке Украины и назвал причины возобновления боев. Он также подчеркнул необходимость отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.
russian tanks in Avdiyvka, Ukraine
© AFP / Scanpix

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали в районе Авдеевки более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня за одни сутки. Это наибольший показатель за все время наблюдения за конфликтом, заявил в интервью DW в пятницу, 3 февраля, первый заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Причиной возобновления боев на востоке Украины он назвал близкое расположение войск конфликтующих сторон друг к другу, а также несоблюдение ими договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения. "Это необходимо изменить, и только тогда режим прекращения огня будет стабильным", - подчеркнул Хуг, отметив также важность реализации минских соглашений.

Бои вокруг Авдеевки не прекращаются почти неделю. Они идут круглосуточно, заявляют в Киеве. По данным ВСУ, боевые действия развернулись вдоль всей линии фронта. Обе стороны конфликта сообщают о жертвах среди мирных жителей и тех, кто участвует в боевых действиях.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа (7)

В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа
Белый дом будет расследовать обстоятельства утечек подробностей некоторых телефонных разговоров президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер в интервью телеканалу Fox News.

Глава Пентагона назвал Иран главным спонсором терроризма (6)

Pentagonas
США считают Иран основным спонсором мирового терроризма, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой. Резкие заявления Мэттиса прозвучали после объявления о новых санкциях в отношении Ирана - первого негативного решения в этой сфере с момента заключения ядерной сделки летом 2015 года, что стало одним из главных внешнеполитических достижений предыдущей администрации и международного сообщества.

В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции (19)

В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции
В контролируемом сепаратистами Луганске на востоке Украины утром в субботу взорван автомобиль: в числе жертв взрыва начальник управления народной милиции, сообщили в ЛНР. Там в теракте обвиняют украинских диверсантов, которым обещают "справедливое возмездие".

В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов (2)

В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов
Около 250 тысяч жителей Румынии по всей стране вышли на акции протеста против правительственного декрета об амнистии. Демонстрации продолжаются четвертый день подряд.

Минюст США опротестует решение судьи по миграционному указу Трампа (1)

JAV teisėjo sprendimu laikinai pristabdyta imigrantų deportacija
Минюст США в ближайшее время оспорит решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон), который приостановил действие миграционного указа президента США Дональда Трампа.
Facebook друзья
Rambler's Top100