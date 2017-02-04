ОБСЕ: в Авдеевке приостановлены ремонтные работы из-за стрельбы

В городе приостановлены ремонтные работы на линиях электропередач, поврежденных из-за стрельбы.
"Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас!" - сообщается в официальном "Твиттере" миссии.
Ожесточенные боевые действия возле промзоны в Авдеевке начались в ночь на воскресенье на прошлой неделе и с тех пор почти не прекращались.
Украина обвиняет власти так называемой Донецкой народной республики в массированном обстреле города. Вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, винят в обстрелах украинских военных.
30 января в результате обстрелов вблизи Авдеевки были повреждены воздушные линии электропередач, в результате чего было прекращено тепло- и водоснабжение города, также отключен Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция.
ООН и ОБСЕ предупреждают об угрозе экологической катастрофы в Донбассе из-за обстрелов вблизи заводов и фильтровальных станций.
В Авдеевке сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям развернули полевые кухни и пункты обогрева для жителей города, оказавшегося на грани гуманитарной катастрофы в отсутствие электричества, стабильного водоснабжения и тепла при сильных морозах.
Из Авдеевки эвакуировали более 255 человек.