ОБСЕ увеличит число наблюдателей в мониторинговой миссии на Украине

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NEWSru.com
четверг, 23 февраля 2017 г. 12:53
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии на Украине, укрепить ее технический потенциал и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.
War in Ukraine
© AP / Scanpix

"Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, — кризис на Украине и вокруг Украины", — приводит его слова сайт ООН. "Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ…" — добавил глава организации.

Курц напомнил, что в январе посещал Украину и мог воочию убедиться в том, что ситуация на востоке страны крайне тяжелая. Он также назвал уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлемым.

Министр призвал все стороны выполнять минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня. "Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи", — отметил председатель ОБСЕ.

За последние дни обстановка в Донбассе резко обострилась. Сепаратисты и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, есть убитые и раненые среди мирного населения. Многие жилые дома и объекты жизнеобеспечения повреждены.

Президент РФ Владимир Путин объяснил обострение ситуации в Донбассе желанием украинских властей добиться финансовой поддержки от некоторых стран Запада. "Украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии", — заявил российский лидер.

Украинские военные признали ввод танков в Авдеевку в нарушение минских договоренностей. Они объяснили, что боевые машины "находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают".

В свою очередь, президент РФ 18 февраля подписал указ о признании в России паспортов, выданных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что на Западе назвали нарушением минских соглашений. Это решение осудило также руководство ОБСЕ.

В Кремле пояснили, что Путин в данном случае руководствовался исключительно гуманитарными соображениями, а рассуждения о признании ДНР и ЛНР назвали неуместными.

NEWSru.com
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