ОБСЕ проведет экстренное совещание из-за ситуации в Авдеевке

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Deutsche Welle
вторник, 31 января 2017 г. 18:50
Ситуация в украинской Авдеевке станет темой двух экстренных встреч во вторник, 31 января: заседания совета ОБСЕ и совещания военного кабинета СНБО при участии президента Украины Петра Порошенко.
OSCE
© RIA/Scanpix

Постоянный совет ОБСЕ проведет экстренное заседание из-за обострившейся ситуации в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом организация сообщила в своем аккаунте в Twitter во вторник, 31 января.

Ранее в тот же день депутат Верховной рады Украины Евгений Дейдей сообщил о начале эвакуации жителей Авдеевки. "Прямо сейчас началась эвакуация старой части Авдеевки из-за сильных обстрелов "Градами". Ситуация становится все более критичной", - написал Дейдей на своей странице в Facebook.

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Во второй половине дня 31 января президент Украины Петр Порошенко проведет совещание военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

За последние двое суток ситуация в Авдеевке резко обострилась. 30 января из-за обстрелов пророссийских сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики" была повреждена последняя линия электропередач на Авдеевку, в связи с чем город остался без воды, без электричества и теплоснабжения при температуре -20С. В связи с критическим положением в городе Петр Порошенко досрочно завершил визит в Германию и вернулся на Украину.

Deutsche Welle
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Ситуация в украинской Авдеевке станет темой двух экстренных встреч во вторник, 31 января: заседания совета ОБСЕ и совещания военного кабинета СНБО при участии президента Украины Петра Порошенко.

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