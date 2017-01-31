ОБСЕ проведет экстренное совещание из-за ситуации в Авдеевке

Постоянный совет ОБСЕ проведет экстренное заседание из-за обострившейся ситуации в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом организация сообщила в своем аккаунте в Twitter во вторник, 31 января.

Ранее в тот же день депутат Верховной рады Украины Евгений Дейдей сообщил о начале эвакуации жителей Авдеевки. "Прямо сейчас началась эвакуация старой части Авдеевки из-за сильных обстрелов "Градами". Ситуация становится все более критичной", - написал Дейдей на своей странице в Facebook.

Во второй половине дня 31 января президент Украины Петр Порошенко проведет совещание военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

За последние двое суток ситуация в Авдеевке резко обострилась. 30 января из-за обстрелов пророссийских сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики" была повреждена последняя линия электропередач на Авдеевку, в связи с чем город остался без воды, без электричества и теплоснабжения при температуре -20С. В связи с критическим положением в городе Петр Порошенко досрочно завершил визит в Германию и вернулся на Украину.