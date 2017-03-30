ОБСЕ объявила дату начала нового перемирия в Донбассе

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Deutsche Welle
четверг, 30 марта 2017 г. 10:35
В Донбассе с 1 апреля будет вновь действовать режим прекращения огня. Соответствующая договоренность достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине на заседании в Минске в среду, 29 марта, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
OSCE
© RIA/Scanpix

"Стороны договорились о прекращении огня и разведении вооружения с 1 апреля", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарья Олифер сообщила, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения сторон в Донбассе продлят время работы. "С 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Ранее в среду полпред России в ТКГ Борис Грызлов сообщил, что на переговорах в Минске достигнут "несомненный позитив" — согласовано заявление, подтверждающее безальтернативность Минских соглашений и решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля в связи с Пасхальными праздниками. "Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер", — сказал он журналистам.

В условиях экономической блокады

Грызлов также сообщил, что на 6 апреля назначена новая дата разведения сил и средств в станице Луганская. Он отметил, что прошедшие 29 марта в Минске переговоры — первая встреча ТКН "после объявления Украиной государственной блокады отдельных районов Донбасса", подчеркнув, что вместо экономического взаимодействия в соответствии с Минскими соглашениями имеет место его практически полное прекращение.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также констатировал, что решение экономических вопросов между сторонами конфликта в Донбассе не продвигается. "Последнее время экономические вопросы выходят на первый план. К сожалению, развитие ситуации в этой сфере не идет в желаемом направлении", — сказал он.

Deutsche Welle
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OSCE
В Донбассе с 1 апреля будет вновь действовать режим прекращения огня. Соответствующая договоренность достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине на заседании в Минске в среду, 29 марта, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
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