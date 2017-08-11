ОБСЕ обвинила ДНР в нарушении Минских договоренностей

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Телеканал "Дождь"
пятница, 11 августа 2017 г. 09:11
Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине обвинила власти самопровозглашенной Донецкой народной республики в нарушении Минских договоренностей. Об этом сообщается в твиттере миссии.
OSCE
© RIA/Scanpix

Всего ОБСЕ сообщила о трех случаях нарушения договора. Первый касался обстрела бойцами ДНР беспилотника организации. Власти самопровозглашенной республики после обстрела задержали патруль организации в Пикузах и «угрожали конфисковать видео» с дрона, сообщается в твите ОБСЕ.

Это нарушение, так как в Минских соглашениях говорится об обязанности сторон «обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекрашения огня... с применением всех необходимых технических средств, включая... БПЛА», говорится в сообщении ОБСЕ.

Другими нарушениями в организации называют решение ДНР не пустить представителей ее миссиии в подконтрольный республике Новоазовск и задержание патруля ОБСЕ на полчаса у блокопоста в районе Верхнешироковского.

Председатель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил «Коммерсанту», что не знает, «что там пишет ОБСЕ».

РИА Новости в оперативном командовании ДНР сообщили, что выяснят причины задержания патруля мониторинговой миссии.

«Мы заинтересованы в объективном освещении миссией ОБСЕ ситуации в Донбассе и не препятствуем ее работе. Задержки на блокпостах, о которых заявляют в ОБСЕ, могли быть связаны с техническими моментами или вопросами безопасности», — сказали там.

Телеканал "Дождь"
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