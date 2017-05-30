ОБСЕ критикует массовые нарушения перемирия в Донбассе

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Deutsche Welle
вторник, 30 мая 2017 г. 16:25
Количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины резко увеличилось, констатировала ОБСЕ. За неделю оно выросло на 50 процентов, сообщил глава миссии ОБСЕ на Украине Александер Хуг.
OSCE
© RIA/Scanpix

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в преддверии нового раунда переговоров о мирном урегулировании на востоке Украины констатировала резкое увеличение числа нарушений режима прекращения огня в регионе. За прошедшую неделю вдоль почти 500-километровой линии соприкосновения в Донбассе зарегистрировано более 1200 нарушений - почти в полтора раза больше, чем неделей ранее, заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александер Хуг в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 30 мая.

Хуг, однако, отметил, что ситуация в регионе постоянно меняется: бывают недели, когда в Донбассе спокойнее. В то же время насилие в зоне конфликта происходит ежедневно. "Не было ни одного единственного дня, когда бы не стреляли", - сказал швейцарский дипломат

Почему нарушения не прекращаются

Глава миссии ОБСЕ считает проблемой то, что стороны конфликта находится слишком близко друг к другу и тяжелые вооружения, такие как танки, гаубицы и артиллерия, вопреки Минским соглашениям, не отведены от линии соприкосновения. Большинство боев идут в пяти горячих точках, особенно в районе Донецка. Поскольку боестолкновения происходят возле населенных районов, часто гибнут мирные жители: только с начала года в Донбассе погибло 44 гражданских лица - более чем вдвое больше, чем за тот же период 2016-го, сообщил Хуг.

Он подчеркнул опасность работы наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, напомнив, что в апреле в регионе погибли два члена мониторинговой миссии: их патрульный автомобиль подорвался на мине.

"С 23 апреля наши патрули передвигаются лишь по бетонным и асфальтированным дорогам. Это, конечно, ограничивает нашу работу. Мы больше не заходим в деревни, в которые заходили прежде", - отметил представитель ОБСЕ.

Хуг позитивно оценил предстоящую 30 мая в Берлине встречу глав МИД "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России. "Конфликт может быть урегулирован только политическим путем. Поэтому переговоры на всех уровнях, включая этот - в нормандском формате, - очень-очень важны", - пояснил он.

Deutsche Welle
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