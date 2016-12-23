ОБСЕ: Количество нарушений перемирия в Донбассе выросло в три раза

На востоке Украины систематически применяются тяжелые вооружения, при этом ответственность за нарушение минских соглашений несут обе стороны конфликта, заявил в интервью DW замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло за последние недели на 300 процентов, при этом наиболее часто перемирие нарушается в районах между Дебальцево и Светлодарском.

Об этом заявил заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в интервью DW в пятницу, 23 декабря. При этом он отметил, что в нарушении минских соглашений об урегулировании на востоке Украины виновны обе стороны конфликта.

"Специальная наблюдательная миссия констатирует, что обе стороны держат на территории зоны безопасности запрещенные тяжелые вооружения, которые в соответствии с минскими соглашениями уже давно должны быть отведены.

Обе стороны применяют запрещенные вооружения и обе стороны нарушают минские соглашения, особенно, в части прекращения огня и отвода тяжелых вооружений", - сказал Хуг.