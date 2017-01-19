Обрушился самый старый небоскреб Ирана: под завалами находятся пожарные

bbcrussian.com
четверг, 19 января 2017 г. 15:00
От 20 до 25 пожарных находятся под завалами сгоревшего и рухнувшего 17-этажного здания в Тегеране, сообщил мэр иранской столицы Мохаммад-Багер Галибаф.
© AFP/Scanpix

По последней информации, всего в результате инцидента пострадали более 200 человек. Телеканал Press TV сообщает о погибших, однако не называет их число.

На месте обвала продолжаются поисково-спасательные работы.

Здание Plasco было построено в 1962 году и долгое время считалось самым высоким в Тегеране. Внутри находился торговый центр и ткацкие мастерские.

Сообщается, что пожар начался около 8 часов утра, когда большинство торговцев еще не пришли на свои рабочие места.

На место происшествия прибыли десятки пожарных, однако пожар был настолько сильным, что северная стена здания обрушилась, а за ней рухнуло все сооружение.

Представитель пожарного департамента Тегерана Джалаль Малеки сообщил агентству Франс пресс, что в Plasco не было огнетушителей.

"Мы неоднократно предупреждали владельцев здания о несоблюдении мер безопасности... Но они не обращали внимания на наши предупреждения", - сказал он.

По словам Малеки, ткани хранились прямо на лестничной площадке. Информагентство Tasnim отмечает, что в здании и раньше случались пожары.

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