Обострение ситуации на востоке Украины: обстрелы продолжаются

Обстрелы велись с применением систем залпового огня "Град" и крупнокалиберной артиллерии. Кроме того, была предпринята попытка штурма позиций ВСУ, сообщают в штабе АТО.

"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ночью оккупанты предприняли попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил", - указывается в сообщении пресс-центра штаба.

Отмечается, что сегодня в семь утра противник предпринял новую попытку штурма силами группы около 30 человек.

"В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек осуществили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", - говорится в сообщении.

Обстрелы позиций украинских военных велись вдоль всей линии соприкосновения сторон - на луганском, донецком и мариупольских направлениях. При этом в районе Авдеевки вооруженные сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" выпустили около сотни снарядов из систем залпового огня "Град", сообщает BBC Russian.

УНИАН сообщает, что всего было зафиксировано 86 обстрелов. Один украинский военный погиб, девять ранены, девять травмированы.

В свою очередь, представители самопровозлашенной и поддерживаемой Россией "Донецкой народной республики" обвинили украинскую сторону в применении "Градов" при обстреле окраин Донецка.

"Артобстрел длился всю ночь и не прекратился до сих пор. Работали разные виды вооружений, в том числе системы "Град", под огнем среди прочего оказались окраины Донецка", - цитирует "Интерфакс" представителя командования ДНР Эдуарда Басурина.

"За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли, один получил ранение",- сообщил Басурин.

В Авдеевке началась добровольная эвакуация жителей

В разрушенной обстрелами Авдеевке началась добровольная эвакуация жителей. Первые автобусы должны покинули город сегодня утром, сообщает "ТСН".

Подавляющее большинство тех, кто эвакуируется из Авдеевки – дети. 31 января, с просьбой об эвакуации в органы местной власти обратилось около 200 родителей.

Ситуация в городе остается тяжелой: до сих пор не восстановлено снабжение водой, теплом и электричеством, Авдеевский коксохимический завод поддерживает в домах жителей города температуру в пределах 15 градусов тепла, чтобы не допустить замерзания системы.

Ремонтные работы в городе так и не начались из-за отказа российской стороны предоставить письменное подтверждение прекращения огня в зоне работ, пишет zn.ua

В Совбезе ООН выразили обеспокоенность ситуацией в Авдеевке

Совет безопасности ООН рассмотрел ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и принял предложенное украинской стороной заявление для прессы, сообщает издание zn.ua.

"Проект заявления для прессы был поддержан всеми членами Совета безопасности", - сообщил "Укринформ" спикер gостоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Члены Совета безопасности выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения. Члены Совета безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашением вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям людей, в том числе среди гражданского населения. Члены Совета безопасности выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила "Пакет мер по имплементации Минских соглашений", - сказано в тексте заявления.

Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возобновлению режима прекращения огня".

ОБСЕ возложила на РФ ответственность за прекращение огня под Авдеевкой

Страны-участницы ОБСЕ на внеочередном заседании, посвященном ситуации в Авдеевке, возложили ответственность за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе на Россию.

"Результаты чрезвычайного заседания ОБСЕ. Государства-участники призывают Россию к ответственности за поддержание режима прекращения огня и выполнение Минских договоренностей", – сказано в сообщении постоянного представительства Украины в ОБСЕ, опубликованном в Twitter вечером во вторник, 31 января.

#OSCE Special PC results: participating States call on #Russia responsibility to sustain ceasefire and fulfil #MinskAgreements— UKR Mission to OSCE (@UKRinOSCE) January 31, 2017