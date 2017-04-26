Обнаружен гигантский двойник Юпитера

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Lenta.ru
среда, 26 апреля 2017 г. 07:33
Международная группа астрономов обнаружила газовый гигант MOA-2016-BLG-227Lb, который в три раза массивнее Юпитера. Эта экзопланета удалена от Земли на 21 тысячу световых лет. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
Jupiteris
© AFP / Scanpix

MOA-2016-BLG-227Lb была найдена в 2016 году с помощью телескопа MOA-II при Университетской обсерватории Маунт Джон. Для этого использовался метод, основанный на гравитационном микролинзировании. При этом явлении траектории световых лучей, исходящих от одного астрономического объекта, искажаются гравитационным полем другого небесного тела. Серия наблюдений с других телескопов позволила определить основные параметры планеты.

Астрономы выяснили, что объект относится к классу так называемых Супер-Юпитеров — планет, масса которых превышает массу самой крупной планеты Солнечной системы. Однако они недостаточно велики, чтобы быть коричневыми карликами, в которых протекают реакции термоядерного синтеза. Экзопланета вращается вокруг небольшой красной или оранжевой звезды.

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Обнаружен гигантский двойник Юпитера (1)

Jupiteris
Международная группа астрономов обнаружила газовый гигант MOA-2016-BLG-227Lb, который в три раза массивнее Юпитера. Эта экзопланета удалена от Земли на 21 тысячу световых лет. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

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