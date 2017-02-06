Обложка Spiegel с Трампом и головой статуи Свободы вызвала скандал

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bbcrussian.com
понедельник, 6 февраля 2017 г. 12:53
Влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel вызвал волну критики из-за обложки, на которой изображен президент США Дональд Трамп, обезглавивший статую Свободы.
Der Spiegel karikatūra apie D. Trumpą
© AP / Scanpix

Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а зампредседателя Европарламента назвал обложку безвкусной. Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии".

Отношения между США и Германией ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа, который раскритиковал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В прошлом месяце он заявил, что ее политика, позволяющая прибывать в страну огромному количеству мигрантов, была "катастрофической ошибкой".
Его советник по торговле также недавно раскритиковал Германию за, по его мнению, получение несправедливых торговых преимуществ от заниженного курса евро.

Родригес, который прибыл в США как политический беженец с Кубы в 1980 году, заявил изданию Washington Post, что хотел сравнить Дональда Трампа и запрещенную в России и других странах группировку "Исламское государство", добавив, что "обе стороны — экстремисты".

Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Трамп пытается совершить государственный переворот сверху и установить "нелиберальную демократию".

Белый дом ранее обвинял либеральные СМИ в "ложном и безответственном" освещении, призванном очернить президента Трампа и новую администрацию. Александр Граф Ламбсдорф, член партии Свободных демократов и заместитель главы Европейского парламента, заявил, что обложка больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе.

"Обложка использует жертв террора очень скверным образом", — заявил он изданию Bild.

Der Spiegel karikatūra apie D. Trumpą
Der Spiegel karikatūra apie D. Trumpą
© Reuters / Scanpix
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