Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг

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bbcrussian.com
среда, 18 января 2017 г. 10:39
Президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет за передачу секретных документов WikiLeaks.
Chelsea Manning
© Reuters/ Scanpix

29-летняя трансгендер Челси Мэннинг (при рождении — Брэдли Мэннинг) выйдет на свободу 17 мая этого года, хотя изначально ее должны были освободить в 2045 году.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях сайту Wikileaks, созданному Джулианом Ассанжем. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.

Рядовой Мэннинг заявил во время предварительных слушаний, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.

Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. Уже в тюрьме он подал заявление о смене имени и пола. Адвокаты Мэнниг заявляли, что в тюрьме она несколько раз пыталась совершить самоубийство из-за условий содержания.

В сентябре прошлого года она объявляла голодовку в знак протеста против отказа властей разрешить ей хирургическую операцию по смене пола. Власти США пошли ей навстречу.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, ранее обещал сдаться американским властям в случае, если те помилуют Мэннинг.

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