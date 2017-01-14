Обама продлил санкции против России

В Вашингтоне считают, что действия России по-прежнему "представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов". Поэтому уходящий глава государства продлил срок действия санкций против Москвы.

Уходящий президент США Барак Обама распорядился продлить санкции, введенные против России в марте 2014 года в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в письме Обамы спикерам Палаты представителей и Сената, подписанном в пятницу 13 января.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, вносят вклад в незаконное присвоение средств, а также действия и политика правительства РФ, включая его целенаправленную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Санкционный "режим чрезвычайного положения" был введен указом №13660 6 марта 2014 года и впоследствии продлен до 6 марта 2017 года.