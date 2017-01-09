Обама предупредил Европу об опасности хакерских атак

Президент США Барак Обама, покидающий свой пост 20 января, в интервью телекомпании ABC в воскресенье, 8 января, признал, что недооценил то, к какому эффекту могут привести дезинформация и кибервзломы, какое влияние они могут оказать на западное общество.

Президент указал, что санкционировал публикацию доклада разведки о российских хакерских атаках, чтобы все понимали, что "Путин уже некоторое время занимается этим в Европе" — изначально в бывших странах-сателлитах, где проживает большое количество русскоговорящего населения, а теперь все сильнее и в западных демократических странах.

Обама добавил, что тем самым он хочет предупредить о возможном вмешательстве те европейские страны, где в скором времени предстоят выборы.

Самое сложное решение

Самым сложным своим решением за время президентства Обама назвал отправку в 2010 году 30 тысяч американских военнослужащих в Афганистан.

Однако, подчеркнул президент, несмотря на то, что этот шаг противоречил его предвыборным обещаниям, он был необходим из-за усиления "Талибана".

По его мнению, в силу политической нестабильности присутствие американских военных в Афганистане и Ираке необходимо и до сегодняшнего дня.