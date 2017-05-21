NYT: В Китае ликвидирована агентурная сеть ЦРУ

 (4)
Deutsche Welle
воскресенье, 21 мая 2017 г. 11:56
В Китае были убиты или взяты под стражу от 18 до 20 агентов ЦРУ. До сих пор неизвестно, что послужило причиной крупнейшего провала американской спецслужбы.
JAV Slaptosios tarnybos agentai
© AFP/Scanpix

В Китае в 2010-2012 годах были убиты или взяты под стражу от 18 до 20 агентов ЦРУ. При этом до сих пор неизвестно, что послужило причиной провала американской агентурной сети в КНР, сообщила в субботу, 20 мая, газета The New York Times (NYT).

По данным издания, либо в ЦРУ проник китайский шпион-"крот", либо коммуникационные системы спецслужбы оказались доступными для китайских хакеров. Это наиболее чувствительный провал ЦРУ за несколько десятилетий. В самом ведомстве отказались от комментариев.

Как уточняется в опубликованном материале со ссылкой на нескольких нынешних или бывших сотрудников правительства США, к 2010 году ЦРУ создало в Китае хорошо законспирированную сеть агентов, передававших ценную информацию о работе правительства в Пекине. Но к концу 2010 года информационный поток начал иссякать, а с 2011 года американские агенты стали пропадать.

Один из американских агентов был застрелен на глазах у его коллег во внутреннем дворе правительственного здания, что выглядело как предупреждение американским спецслужбам прекратить разведывательную деятельность. Потери ЦРУ в КНР по масштабам сравнимы лишь с провалами агентуры в СССР и позже в РФ из-за деятельности советских и российских агентов-"кротов" Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, пишет NYT.

Когда стало ясно, что все больше агентов ЦРУ в Китае оказываются убитыми, ведомство начало совместное с ФБР расследование. Были проверены все работники посольства США в Пекине, и в конце концов подозрение пало на одного бывшего сотрудника ЦРУ, но для его задержания не хватило доказательств, уточняет газета.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Мужчины ЮАР устроили демонстрацию в защиту женщин (1)

Мужчины ЮАР устроили демонстрацию в защиту женщин
Несколько сотен демонстрантов, большинство из них мужчины, прошли маршем по столице ЮАР Претории, протестуя против не снижающегося в течение многих лет уровня насилия в отношении женщин и детей.

NYT: В Китае ликвидирована агентурная сеть ЦРУ (4)

JAV Slaptosios tarnybos agentai
В Китае были убиты или взяты под стражу от 18 до 20 агентов ЦРУ. До сих пор неизвестно, что послужило причиной крупнейшего провала американской спецслужбы.

ЕС может продлить санкции против РФ (21)

Angela Merkel, Petro Porošenka
Если минские договоренности не будут выполняться, то Евросоюз с высокой долей вероятности продлит санкции против Кремля. Об этом договорились Меркель и Порошенко.

В Японии мужчина атаковал гуляющих с ножом и битой (1)

Japonijos policija įsiveržė į banką ir areštavo įkaitų pagrobėją
Мужчина с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо в японской префектуре Тиба: ранения получили до десяти человек. В числе госпитализированных и сам нападавший, передает агентство Kyodo.

Прекращает вещание украинская служба Euronews (6)

„Euronews“ būstinė Lijone
Украинская служба телеканала Euronews в воскресенье прекращает свою работу после шести лет вещания на государственном языке. Причина - нехватка денег: украинские чиновники решили прекратить отношения с европейской компанией как невыгодные для страны с финансовой точки зрения.
Facebook друзья
Rambler's Top100