NYT: В 2016 году ФБР не придало значения российским кибератакам

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Deutsche Welle
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 10:25
Прошло много месяцев, прежде чем агенты ФБР встретились с представителями Демократической партии, чтобы обсудить взлом ее серверов хакерами из РФ, сообщает New York Times.
© Shutterstock nuotr.

Атака российских хакеров на серверы Демократической партии США в период предвыборной кампании не вызвала немедленного беспокойства в Федеральном бюро расследований (ФБР). В бюро в то время слишком большое значение придавали расследованию по делу об электронных письмах Хиллари Клинтон, сообщается в субботу, 22 апреля, на сайте газеты The New York Times (NYT).

По данным NYT, основанным на интервью более чем с тридцатью бывшими сотрудниками правоохранительных органов, Конгресса США или правительства, прошло много месяцев, прежде чем агенты ФБР встретились с представителями Национального комитета демократов (DNC), чтобы обсудить взлом серверов.

Поскольку в то время немало других организаций оказались жертвами российских кибератак, взлом серверов DNC не выглядел чем-то необычным. Лишь в начале 2017 года директор ФБР Джеймс Коми рассказал конгрессменам, что ФБР постепенно изменило свое мнение, признав, что российские кибератаки имели целью воздействовать на ход избирательной кампании в пользу Дональда Трампа.

Стремясь избежать обвинения ФБР во вмешательстве в политику

В 2016 году директор ФБР Коми поставил бюро в центр предвыборных баталий.На тот момент, согласно опросам, у Клинтон были значительные шансы на победу. Коми опасался, что она, став президентом, обвинит ФБР в секретном расследовании против нее. Поэтому менее чем за неделю до выборов он объявил о возобновлении следственных мероприятий по делу о письмах Клинтон, пишет NYT.

Впоследствии Хиллари Клинтон и другие видные демократы обвинили Коми в том, что ФБР способствовало ее проигрышу. В настоящее время ФБР ведет расследование по поводу хакерских атак, параллельно эту же тему изучают два комитета Конгресса.

Deutsche Welle
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