NYT: Трамп намерен спросить совета у Меркель о Путине

Президент США Дональд Трамп во время предстоящей в Вашингтоне встречи с канцлером Германии намерен спросить у Ангелы Меркель совет по поводу общения с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в субботу, 11 марта, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников. За последние 11 лет общения с Путиным Меркель узнала его лучше, чем другие западные лидеры, пишет издание.

Ранее агентство Reuters также сообщало, что Дональд Трамп хочет посоветоваться с Ангелой Меркель по поводу построения общения с Путиным, а также относительно возможной роли США в урегулировании кризиса на востоке Украины и сотрудничества с Европой по данному вопросу. Сама Ангела Меркель перед визитом подробно изучает речи американского президента.

На встрече в Вашингтоне, которая состоится 14 марта, Трамп и Меркель намерены обсудить вопросы финансирования НАТО и новые вызовы альянса, а также борьбу борьбу с террористами из "Исламского государства". По данным The New York Times, Трамп затронет тему возможного увеличения расходов на оборону в Германии.

28 января Меркель единственный раз общалась с Трампом по телефону. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, а также отношения с Россией и конфликт на Украине.