NYT: сына Трампа знал о намерении РФ вмешаться в выборы в США

Об этом The New York Times сообщили три источника, знакомых с содержанием письма. По их данным, оно было отправлено Трампу-младшему PR-специалистом и бывшим репортером одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном, который организовывал встречу сына миллиардера с Весельницкой в июне 2016 года. В письме сообщалось, что компрометирующая информация, которой располагает российский юрист, является частью усилий правительства России по оказанию помощи предвыборной кампании Трампа.

По мнению трех собеседников NYT, электронное послание Голдстоуна указывает на то, что источником потенциально компрометирующей кандидата от демократов информации является российское правительство. Вместе с тем в послании не раскрываются более широкие усилия Москвы по содействию кампании Трампа в целом. Также из письма неясно, связан ли обещанный компромат со взломом сервера Национального комитета Демократической партии, отмечает издание.

Как сообщил накануне телеканал NBC News со ссылкой на источник, комитет сената США по разведке заинтересован в том, чтобы расспросить Трампа-младшего о его встрече с российским юристом в июне прошлого года. По словам собеседника канала, встреча сына президента США с Весельницкой вызывает "множество вопросов".

Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз, которая работает в комитете по разведке, сказала, что хотела бы, чтобы сенатский комитет поговорил с сыном президента. Вице-председатель комитета, сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер сообщил, что "однозначно" хотел бы допросить Трампа-младшего и задать ему "серьезные вопросы". Сам сын главы государства написал в Twitter, что "рад сотрудничать с комитетом, чтобы рассказать то, что знает".

Ранее Трамп-младший признал, что был заинтересован в получении порочащих сведений о Клинтон. Но ничто в его словах не указывало на то, что ему могло быть известно о том, что Весельницкая могла быть доверенным лицом Кремля. "Очевидно, я первый, кто когда-либо во время кампании проводил встречу, чтобы получить информацию об оппоненте... Закончилось ничем, но выслушать было надо", - написал сын Трампа у себя в Twitter.

Накануне в Кремле сообщили, что им не знакома адвокат Наталья Весельницкая. "Нет, мы не знаем, кто это, и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Как ранее выяснила NYT, встреча Дональда Трампа-младшего и Весельницкой состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower. На переговорах присутствовал глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, а также зять президента Джаред Кушнер. Как писало издание, у Весельницкой "есть связи с Кремлем".

Трамп-младший признал, что в ходе встречи заходила беседа о Клинтон. Однако изданию не удалось подтвердить, была ли передана какая-либо компрометирующая информация о кандидате в президенты.

Встречу Трампа-младшего с российским юристом организовали по просьбе певца

В минувший понедельник Reuters опубликовало заявление Голдстоуна, в котором PR-специалист рассказал, что организовал встречу сына Трампа с российским адвокатом по просьбе своего московского клиента, певца и бизнесмена Эмина Агаларова. Со слов предпринимателя, Весельницкая утверждала, что располагает информацией "о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии".

По словам Голдстоуна, юрист начала встречу с Трампом-младшим с нескольких замечаний о финансировании предвыборной кампании демократов, после чего переключилась на тему запрета на усыновление российских детей для американцев. Сын Трампа на этом остановил встречу. "Ничего не вышло из этой встречи и никаких последующих действий между ее сторонами не было", - резюмировал ее организатор.

Как сообщала ранее The Washington Post, Дональд Трамп в 2013 году появился в одном из клипов российско-азербайджанской поп-звезды Эмина Агаларова. Певец является сыном российского и азербайджанского предпринимателя Араза Агаларова, президента и владельца группы компаний Crocus Group.

В 2013 году этот бизнесмен организовал проведение конкурса Трампа "Мисс Вселенная" в Москве и, по данным WP, выступал в качестве посредника между американским миллиардером и Путиным. "Трамп послал Путину через Twitter личное приглашение побывать на конкурсе, и планировалось, что встреча между нью-йоркским бизнесменом и российским лидером с глазу на глаз состоится за день до шоу. В последнюю минуту Путин отменил встречу, но прислал декоративную лакированную шкатулку (это традиционный русский подарок) и теплое письмо, рассказывает московский миллиардер Араз Агаларов, который служил посредником между Трампом и российским лидером", - говорилось в статье, переведенной InoPressa.

В настоящее время в США продолжается расследование в отношении Трампа и его соратников по подозрению в сговоре с Кремлем во время предвыборной кампании в США. Американский лидер категорически отрицает инкриминируемую ему связь с российским правительством.